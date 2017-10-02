8 آلاف وحدة سكنية جديدة ستسلم قبل نهاية السنة هذه هي المواقع السكنية الجديدة بالعاصمة

سيتم تسليم أكثر من 8000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة في اطار السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الهش بالعاصمة، حيث بلغت نسب تقدم الأشغال بها أكثر من 90 بالمائة، ولم يتبق سوى توصيلها بقنوات الصرف الصحي والمياه وتزفيت الطرقات.

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي سعيد سعيود في تصريح لـ "الشروق" أن مصالحه دخلت في سباق مع الوقت لتسريع انجاز وتيرة المشاريع السكنية التي كلف بها الديوان والبالغ عددها 11 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، حيث سيتم تسليم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة، موزعين عبر القطب الحضري الجديد الواقع غرب العاصمة وتحديدا بكل من بلديات اولاد فايت والسويدانية، مشيرا أن اغلب المشاريع السكنية فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 60 بالمائة، وبخصوص السكن الاجتماعي التساهمي، الذي يشرف الديوان على انجاز 3500 وحدة سكنية، أكد ذات المتحدث أنها بلغت 70 بالمائة وسيتم توزيعها بمجرد الانتهاء منها، ناهيك عن ذلك شروع اوبيجي حسين داي في تسليم المؤسسات التربوية وانجاز المرافق الضرورية بالأحياء السكنية الجديدة.

من جهته، أفاد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، عن وجود 10432 وحدة سكنية قيد الإنجاز اغلبها تقدمت الأشغال بها، حيث سيتم تسليم 1400 سكن إلى غاية سبتمبر، فيما تسلم الحصة الأكبر في السنة المقبلة، وتتوزع المواقع السكنية الجديدة التي سترحل إليها العائلات في مواقع 1000 مسكن بالدويرة وموقع 1200 مسكن و1200 مسكن و2200 مسكن ببراقي، فيما ينتظر بعث الأشغال في مشروع 1600 مسكن بالكاليتوس قريبا.

من جهته، أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، محمد اسماعيل لـ"الشروق"، عن وجود 11 ألف وحدة سكنية موجودة في طور الإنجاز، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 60 بالمائة، ومن المنتظر أن تسلم 2000 وحدة سكنية مع نهاية السنة، وتتوزع عبر كل من موقع 2100 سكن في عبزيو بالدويرة، موقع 3500 مسكن في دويرة، موقع 600 سكن في بابا احسن إلى جانب موقع 1600 مسكن ببئر توتة.