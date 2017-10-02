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التقى موظفي الشرطة ومسؤولي الفرق والمصالح العملياتية لأربع ولايات
اللواء هامل: حاربوا الجريمة وأشركوا المواطن في تحقيق الأمن
التقى خلال زيارة تفقد وتفتيش إلى ولاية تيزي وزو، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، الثلاثاء، موظفي الشرطة وقادة ورؤساء الفرق والمصالح العملياتية لكل من أمن ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، بحضور مديري ورؤساء المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد اللواء هامل أن قوات الشرطة ستعمل بكل حزم للتصدي لكافة أشكال الجريمة، ضمانا لأمن المواطن وحماية للممتلكات، مشيدا باحترافية عناصر الشرطة، التي أضحت مثالا يقتدى به بفضل تجربتها الرائدة وأدائها الاحترافي في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
كما أسدى المدير العام للأمن الوطني، تعليمات إلى كافة قادة ورؤساء الفرق العملياتية بضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن، من خلال التركيز على العمل الشرطي الجواري مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، باعتبار المواطن أساس نجاح المعادلة الأمنية، وكذا تسخير كل الإمكانيات اللازمة والمتطورة والاستعانة بالمورد البشري المؤهل للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، في إطار تطبيق قوانين الجمهورية والاحترام الدائم لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي إطار التكفل بالانشغالات الاجتماعية لموظفي الشرطة، أشرف اللواء هامل المدير العام للأمن الوطني بدار الثقافة ''مولود معمري''، بحضور والي الولاية على مراسم تسلیم أوامر بالدفع وإشعارات التحويل إلى الرصيد، في إطار برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار، لفائدة 548 موظف شرطة، من بينهم متقاعدون وذوو الحقوق، لأمن ولايات الجزائر، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، والمنخرطون ضمن برنامج 25534 مسكن بصيغة البيع بالإيجار.
وقد حظي المدير العام للأمن الوطني، بتكريم من قبل موظفي الشرطة والسلطات المحلية للولاية، بمناسبة انتخابه على رأس آلية التعاون الإفريقي الشرطي أفريبول.
02017/10/03 على 18:391
محاربة الجريمة والمجرمين على الورق بالكلام فقط وبالزيارات والتكريمات وتخرج اعداد كبيرة من افراد الشرطة والشرطيات ..والارواح ما زالت تزهق من طرف المجرمين والمزطولين ...اين الردع ؟