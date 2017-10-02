نقلت حركة مجتمع السلم النقاش الدائر حول صور التلفزيون الخاصة بالعشرية السوداء، حيث وجهت الكتلة البرلمانية للحزب سؤال شفويا للوزير الأول أحمد أويحي، تطالبه فيه بفتح تحقيق حول من يقف وراء ذلك.
ووفق نص السؤال الذي طرحه النائب عن بسكرة عمار موسى، فإن التلفزيون فاجأ مشاهديه لأول مرة بصور صادمة ومروعة تعود لفترة العشرية السوداء تحت عنوان "حتى لا ننسى".
وحسب ذات المصدر، فهذه الصور خلفت صدمة لدى الشباب الذين لم يعيشوا تلك المرحلة خاصة وأنها لم يسبقها أي تنبيه عن بشاعتها.
ويرى صاحب السؤال، أن هذه الخطوة جاءت منافية لما جاء به قانون المصالحة من أجل إعادة الاستقلال وتطهير المناخ.
وحسب هذا البرلماني، فإن ما وقع "يستوجب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بمشاعر المواطنين عبر القنوات الإعلامية".
وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أعلن، الأحد، دعمه لخطوة التلفزيون مشيرا إلى أن نشرها كان "للترحم على ضحايا الإرهاب وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لان هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ" .
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الجدل حول "صور التلفزيون" يدخل البرلمان
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
نقلت حركة مجتمع السلم النقاش الدائر حول صور التلفزيون الخاصة بالعشرية السوداء، حيث وجهت الكتلة البرلمانية للحزب سؤال شفويا للوزير الأول أحمد أويحي، تطالبه فيه بفتح تحقيق حول من يقف وراء ذلك.
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ووفق نص السؤال الذي طرحه النائب عن بسكرة عمار موسى، فإن التلفزيون فاجأ مشاهديه لأول مرة بصور صادمة ومروعة تعود لفترة العشرية السوداء تحت عنوان "حتى لا ننسى".
وحسب ذات المصدر، فهذه الصور خلفت صدمة لدى الشباب الذين لم يعيشوا تلك المرحلة خاصة وأنها لم يسبقها أي تنبيه عن بشاعتها.
ويرى صاحب السؤال، أن هذه الخطوة جاءت منافية لما جاء به قانون المصالحة من أجل إعادة الاستقلال وتطهير المناخ.
وحسب هذا البرلماني، فإن ما وقع "يستوجب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتلاعب بمشاعر المواطنين عبر القنوات الإعلامية".
وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أعلن، الأحد، دعمه لخطوة التلفزيون مشيرا إلى أن نشرها كان "للترحم على ضحايا الإرهاب وكانت ذاكرة للجزائريين مهما كانت توجهاتهم السياسية، لان هذه الأمانة التي تسمى الجزائر يجب أن تحفظ" .