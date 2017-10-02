تفاصيل جديدة في قضية قتل تلميذ ببسكرة القاتل أراد الثأر من عقبة لضربه شقيقه الأصغر

أفادت مصادر أمنية مطلعة بحيثيات الجريمة التي اهتزت على وقعها ولاية بسكرة الإثنين، بعد قتل التلميذ "ش. عقبة" البالغ من العمر 15 سنة، على يد طفل آخر لا يتجاوز من العمر 17 سنة، تم توقيفه من طرف عناصر الأمن لفرقة الأحداث ببلدية الوطاية المجاورة، والتي فرّ إليها الطفل بعد ارتكابه لجريمته النكراء للاختباء في منزل خاله، أفادت بأن الجاني طفل غير متمدرس وعاطل عن العمل قام بجرمه مع سبق الإصرار والترصد لغرض الثأر بعد تعرض شقيقه الأصغر للضرب على يد الضحية، ما أثار غضب الجاني وولد لديه حقدا تجاه الضحية التلميذ الذي يقطن بنفس التجمع السكاني للجاني بمنطقة العالية.

وكانت مصالح الأمن قد استرجعت أداة الجريمة الممثلة في سلاح أبيض حاول الجاني إخفاءها فيما قللت الجهة الأمنية من تهويل الجريمة وربطها بالفضاء التربوي التعليمي، كون الجريمة ليس لها علاقة بتمدرس التلميذ أو تأمين المؤسسة التربوية الإكمالية القريبة من موقع الجريمة المزاول بها الضحية تعليمه. وينتظر أن تعرض مصالح الأمن الطفل الجاني البالغ 17 سنة على الجهات القضائية اليوم الأربعاء، وكان الضحية قد ووري الثرى مساء أول أمس في أجواء حزن كبيرة ووسط مواساة من الأقارب وسكان المدينة، فيما خيم الحزن على أصدقاء الضحية بالمدرسة، في حين انتابت آخرون حالة فزع وخوف تسبب في تعكير أجواء التمدرس للكثير من التلاميذ.