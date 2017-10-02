في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نحو أوروبا، تمكنت مصالح أمن دائرة القالة، الإثنين، من توقيف ستة شبان، جميعهم في العقد الثاني من العمر، قاطنين في ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو والطارف، كانوا بصدد محاولة الهجرة غير الشرعية بقيادة شاب من مدينة القالة وهو الذي كان يتولى مهمة تهريبهم عبر البحر.
وقائع القضية تعود إلى تكثيف مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة، نشاطها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث لفت انتباه عناصرها مجموعة من الشبان المشبوهين يقدر عددهم بخمسة أشخاص، مجتمعين معا بوسط مدينة القالة وبالتحديد ساحة عنابة، حيث تبين أنهم ليسوا من أبناء المدينة وكلهم أجانب عنها، ومن خلال الاستفسار معهم عن هويتهم وكذا سبب تواجدهم بمدينة القالة، تم التأكد بأنهم كان بصدد العبور بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، ليتم اقتيادهم إلى المصلحة وفتح تحقيق معمق معهم، تبين خلاله أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل قائد الرحلة الذي وعد بإيصالهم إلى ايطاليا.
وإثر ذلك، كثفت عناصر الشرطة أبحاثها للإطاحة بالمعني الذي تم التعرف عليه وتمكنت من توقيفه في ظرف وجيز وتحويله إلى مقر الأمن وفتح تحقيق معه عن قضية النصب والاحتيال وتكوين شبكة تهريب البشر نحو ايطاليا، وعند تفتيش منزل هذا الأخير عثر بداخله على مجموعة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام والتي قدر عددها بـ54 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. المشتبه فيه وعند تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام المحكمة بتهم تتعلق بجنحة استهلاك المؤثرات العقلية، والنصب، والشروع في تهريب المهاجرين.
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توقيف مهرب للبشر بالطارف
س.ك
في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نحو أوروبا، تمكنت مصالح أمن دائرة القالة، الإثنين، من توقيف ستة شبان، جميعهم في العقد الثاني من العمر، قاطنين في ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو والطارف، كانوا بصدد محاولة الهجرة غير الشرعية بقيادة شاب من مدينة القالة وهو الذي كان يتولى مهمة تهريبهم عبر البحر.
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وقائع القضية تعود إلى تكثيف مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة، نشاطها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث لفت انتباه عناصرها مجموعة من الشبان المشبوهين يقدر عددهم بخمسة أشخاص، مجتمعين معا بوسط مدينة القالة وبالتحديد ساحة عنابة، حيث تبين أنهم ليسوا من أبناء المدينة وكلهم أجانب عنها، ومن خلال الاستفسار معهم عن هويتهم وكذا سبب تواجدهم بمدينة القالة، تم التأكد بأنهم كان بصدد العبور بطريقة غير شرعية نحو أوروبا، ليتم اقتيادهم إلى المصلحة وفتح تحقيق معمق معهم، تبين خلاله أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل قائد الرحلة الذي وعد بإيصالهم إلى ايطاليا.
وإثر ذلك، كثفت عناصر الشرطة أبحاثها للإطاحة بالمعني الذي تم التعرف عليه وتمكنت من توقيفه في ظرف وجيز وتحويله إلى مقر الأمن وفتح تحقيق معه عن قضية النصب والاحتيال وتكوين شبكة تهريب البشر نحو ايطاليا، وعند تفتيش منزل هذا الأخير عثر بداخله على مجموعة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام والتي قدر عددها بـ54 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع. المشتبه فيه وعند تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، أحاله على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقه أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار مثوله أمام المحكمة بتهم تتعلق بجنحة استهلاك المؤثرات العقلية، والنصب، والشروع في تهريب المهاجرين.