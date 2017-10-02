السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن:

انطلاق التسجيلات في قرعة "غرين كارد"

date 2017/10/03 views 634 comments 0
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icon-writer ع.ب

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الثلاثاء، انطلاق التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019.

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وأكدت مروة زيني القنصل الأمريكي بالجزائر في شريط مصور نشرته السفارة، أن "التسجيلات انطلقت اليوم 3 أكتوبر في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) لعام 2019 DV2019 / على أن تستمر إلى 7 نوفمبر القادم".

وحسبها فإن "الراغبين في التسجيل مطالبون بمليء استمارة التسجيل الموجودة على الرابط: www.dvlottery.dtate.gov"

وأضافت أن التسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.

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