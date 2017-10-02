أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الثلاثاء، انطلاق التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019.
وأكدت مروة زيني القنصل الأمريكي بالجزائر في شريط مصور نشرته السفارة، أن "التسجيلات انطلقت اليوم 3 أكتوبر في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) لعام 2019 DV2019 / على أن تستمر إلى 7 نوفمبر القادم".
وحسبها فإن "الراغبين في التسجيل مطالبون بمليء استمارة التسجيل الموجودة على الرابط: www.dvlottery.dtate.gov"
وأضافت أن التسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.
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السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن:
انطلاق التسجيلات في قرعة "غرين كارد"
ع.ب
أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، الثلاثاء، انطلاق التسجيلات في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) والخاصة بعام 2019.
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وأكدت مروة زيني القنصل الأمريكي بالجزائر في شريط مصور نشرته السفارة، أن "التسجيلات انطلقت اليوم 3 أكتوبر في تأشيرة قرعة التنوع (غرين كارد) لعام 2019 DV2019 / على أن تستمر إلى 7 نوفمبر القادم".
وحسبها فإن "الراغبين في التسجيل مطالبون بمليء استمارة التسجيل الموجودة على الرابط: www.dvlottery.dtate.gov"
وأضافت أن التسجيل مجاني وإذا تم اختيار أي شخص سيدفع رسم التأشيرة بالسفارة الأمريكية عند المقابلة.
تغريدة