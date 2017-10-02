احتج عدد من مكتتبي سكنات صيغة عدل بالأخضرية أمام مقر ولاية البويرة صباح الثلاثاء، للمطالبة بالكشف عن مصير سكناتهم التي لم تحدد أرضيتها لحد الساعة رغم دفعهم للمستحقات منذ بداية المشروع.
المحتجون استغربوا انطلاق المشاريع السكنية من نفس الصيغة بجميع البلديات الأخرى بالولاية ماعدا الأخضرية التي تعرف تأخرا كبيرا جراء عدم تحديد الأرضية المخصصة لتلك السكنات، وذلك تحت حجة افتقاد البلدية للوعاء العقاري القانوني، وهو ما دفع بالمسؤولين إلى التفكير في تخصيص أرضيات ببلديات أخرى على غرار سور الغزلان والبويرة، إلا أن هذا الاقتراح حسب المحتجين مرفوض تماما وأجبر البعض الآخر على الاستغناء عن السكنات.
كما اعتصم صبيحة الثلاثاء مكتتبو عدل لسنتي 2001 و2002 بتيزي وزو أمام مقر الوكالة الكائن مقره بواد فالي، للمطالبة بالتسريع بتسليم سكناتهم التي يعود تاريخ التسجيل لها إلى سنتي 2001/2002، المحتجون صرحوا أنهم بعد 17 عاما من الانتظار، مشيرين إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين والذين أقروا انه سيتم توزيعها خلال شهر جوان 2017 مجرد وعود كاذبة. كما عبروا عن استيائهم بعد وقوفهم على نسبة الأشغال والنقائص التي تشهدها ورشات البناء، كغياب الصرف الصحي، والمياه الشروب.
وفي عنابة نظّم صباح الثلاثاء، العشرات من مكتتبي عدل 2 لسنة 2013، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية بحي سيدي عاشور، حيث طالبوا بإيضاح الصورة لهم فيما يتعلق بدفع الشطرين الثاني والثالث من المستحقات المالية الخاصة بسكناتهم، وذلك بعد دفعهم للشطر الأول منذ وقت طويل. وأكد المحتجون أنهم يجهلون مصير مشروعهم السكني.
وقد رفع المكتتبون جملة من المطالب أهمها إحصاء عددهم حسب الترتيب الزمني للتسجيل، ونشر أسمائهم في جداول بمقر المديرية الجهوية، لكي يتسنى لهم الإطلاع عليها بكل شفافية، وإحصاء عدد السكنات التي تم انجازها والتي هي في طور الإنجاز حاليا، وتلك التي لم تنطلق الأشغال بها بعد. وذلك، عبر المواقع التي خصصت لها بكل من ذراع الريش والكاليوتوس وجمعة حسين.
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احتجاجات لمكتتبي "عدل" بولايات عدة
أ. حراش / م. ف / ب. حسينة
احتج عدد من مكتتبي سكنات صيغة عدل بالأخضرية أمام مقر ولاية البويرة صباح الثلاثاء، للمطالبة بالكشف عن مصير سكناتهم التي لم تحدد أرضيتها لحد الساعة رغم دفعهم للمستحقات منذ بداية المشروع.
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المحتجون استغربوا انطلاق المشاريع السكنية من نفس الصيغة بجميع البلديات الأخرى بالولاية ماعدا الأخضرية التي تعرف تأخرا كبيرا جراء عدم تحديد الأرضية المخصصة لتلك السكنات، وذلك تحت حجة افتقاد البلدية للوعاء العقاري القانوني، وهو ما دفع بالمسؤولين إلى التفكير في تخصيص أرضيات ببلديات أخرى على غرار سور الغزلان والبويرة، إلا أن هذا الاقتراح حسب المحتجين مرفوض تماما وأجبر البعض الآخر على الاستغناء عن السكنات.
كما اعتصم صبيحة الثلاثاء مكتتبو عدل لسنتي 2001 و2002 بتيزي وزو أمام مقر الوكالة الكائن مقره بواد فالي، للمطالبة بالتسريع بتسليم سكناتهم التي يعود تاريخ التسجيل لها إلى سنتي 2001/2002، المحتجون صرحوا أنهم بعد 17 عاما من الانتظار، مشيرين إلى أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين والذين أقروا انه سيتم توزيعها خلال شهر جوان 2017 مجرد وعود كاذبة. كما عبروا عن استيائهم بعد وقوفهم على نسبة الأشغال والنقائص التي تشهدها ورشات البناء، كغياب الصرف الصحي، والمياه الشروب.
وفي عنابة نظّم صباح الثلاثاء، العشرات من مكتتبي عدل 2 لسنة 2013، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية بحي سيدي عاشور، حيث طالبوا بإيضاح الصورة لهم فيما يتعلق بدفع الشطرين الثاني والثالث من المستحقات المالية الخاصة بسكناتهم، وذلك بعد دفعهم للشطر الأول منذ وقت طويل. وأكد المحتجون أنهم يجهلون مصير مشروعهم السكني.
وقد رفع المكتتبون جملة من المطالب أهمها إحصاء عددهم حسب الترتيب الزمني للتسجيل، ونشر أسمائهم في جداول بمقر المديرية الجهوية، لكي يتسنى لهم الإطلاع عليها بكل شفافية، وإحصاء عدد السكنات التي تم انجازها والتي هي في طور الإنجاز حاليا، وتلك التي لم تنطلق الأشغال بها بعد. وذلك، عبر المواقع التي خصصت لها بكل من ذراع الريش والكاليوتوس وجمعة حسين.