تقلد الفنان وعميد الأغنية القبائلية السيد "لونيس ايت منقلات"، الثلاثاء، وسام الدكتوراه الفخرية، الذي سلمه إياه المجلس العلمي لجامعة "مولود معمري" في تيزي وزو، بحضور وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي".
وصف وزير الثقافة السيد "عز الدين ميهوبي" قرار المجلس العلمي بجامعة ولاية تيزي وزو، تسليم هذا الوسام لـ"ايت منقلات" بالحكيم والصائب، لكونه منح لأحد أعمدة الفن الجزائري الملتزم والهادف، وصاحب مشوار فني قوامه نصف قرن من الزمن، أثرى فيه الساحة الفنية بروائع تبقى خالدة على مر الزمن، وخدم من خلالها الثقافة والهوية الأمازيغية وكان سفيرا لها من خلال فنه الهادف والنظيف، الذي تجاوز ربوع الوطن بترجمته لعدة لغات أجنبية.
واعتبر تقليده هذا الوسام اعترافا وتكريما لشخصه وفنه ودروه في هذا المجال، وطالب بإدراج أعماله في البرامج التعليمية والمناهج الجامعية، لكونه أحد الركائز الرئيسية في ترقية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية رسمية.
ومن جهته، أعرب الحكيم "لونيس ايت منقلات" عن امتنانه للجهات التي اختارته ليتقلد هذا الوسام الذي يعتبره فخرا كبيرا، معربا عن شكره وامتنانه الكبيرين لكل من كان السبب وراء نجاحه.
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رانيا مختاري
تقلد الفنان وعميد الأغنية القبائلية السيد "لونيس ايت منقلات"، الثلاثاء، وسام الدكتوراه الفخرية، الذي سلمه إياه المجلس العلمي لجامعة "مولود معمري" في تيزي وزو، بحضور وزير الثقافة "عز الدين ميهوبي".
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وصف وزير الثقافة السيد "عز الدين ميهوبي" قرار المجلس العلمي بجامعة ولاية تيزي وزو، تسليم هذا الوسام لـ"ايت منقلات" بالحكيم والصائب، لكونه منح لأحد أعمدة الفن الجزائري الملتزم والهادف، وصاحب مشوار فني قوامه نصف قرن من الزمن، أثرى فيه الساحة الفنية بروائع تبقى خالدة على مر الزمن، وخدم من خلالها الثقافة والهوية الأمازيغية وكان سفيرا لها من خلال فنه الهادف والنظيف، الذي تجاوز ربوع الوطن بترجمته لعدة لغات أجنبية.
واعتبر تقليده هذا الوسام اعترافا وتكريما لشخصه وفنه ودروه في هذا المجال، وطالب بإدراج أعماله في البرامج التعليمية والمناهج الجامعية، لكونه أحد الركائز الرئيسية في ترقية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية رسمية.
ومن جهته، أعرب الحكيم "لونيس ايت منقلات" عن امتنانه للجهات التي اختارته ليتقلد هذا الوسام الذي يعتبره فخرا كبيرا، معربا عن شكره وامتنانه الكبيرين لكل من كان السبب وراء نجاحه.