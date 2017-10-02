في حادثة غريبة بسبب الندرة شراء العنب مقابل الحصول على الحليب بالشلف!

استنكر، مؤخرا، بعض المتعاملين بالشلف مع ملبنة عريب بعين الدفلى التصرفات السلبية لبعض الأعوان التي ساهمت في نشر الفوضى والإهمال والتسيب حسبهم وعكرت صفو أوضاعهم المهنية.

خاصة ما تعلق حسب معرض الشكوى الموجه للمدير العام لمجمع الحليب ومشتقاته بالجزائر العاصمة، تلقت "الشروق" نسخة منها، تدخل المسؤولين لخلق الفوضى والسماح بمرور بعض المتعاملين من معارفهم بخرق الطابور ومنحهم الأسبقية بدون وجه حق، وتهديدهم باستغلال سلطتهم لمعاقبتهم وحرمان المحتجين منهم من حصتهم، وما زاد من حالة احتقان وغضب المحتجين تحوَل المجمع إلى شبه مزرعة وذلك بإرغام وفرض الملبنة مؤخرا على زبائنها شراء صناديق العنب مع الحليب من دون منحهم فواتير تثبت اقتناءهم لهذه الفاكهة، وتعرض المشتكون للتهديد، حسب الشكوى، وعدم منحهم حصتهم من الحليب في حال رفض شرائهم كمية العنب الممنوحة لهم، ولوضع حد لاستمرار غضب المحتجين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة والسلطات الوصية وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في واقعهم المهني المتردي وتقصي الحقائق، كما أننا لم نتمكن من معرفة رأي مسؤولي المؤسسة ولا الاتصال بهم.