استنكر، مؤخرا، بعض المتعاملين بالشلف مع ملبنة عريب بعين الدفلى التصرفات السلبية لبعض الأعوان التي ساهمت في نشر الفوضى والإهمال والتسيب حسبهم وعكرت صفو أوضاعهم المهنية.
خاصة ما تعلق حسب معرض الشكوى الموجه للمدير العام لمجمع الحليب ومشتقاته بالجزائر العاصمة، تلقت "الشروق" نسخة منها، تدخل المسؤولين لخلق الفوضى والسماح بمرور بعض المتعاملين من معارفهم بخرق الطابور ومنحهم الأسبقية بدون وجه حق، وتهديدهم باستغلال سلطتهم لمعاقبتهم وحرمان المحتجين منهم من حصتهم، وما زاد من حالة احتقان وغضب المحتجين تحوَل المجمع إلى شبه مزرعة وذلك بإرغام وفرض الملبنة مؤخرا على زبائنها شراء صناديق العنب مع الحليب من دون منحهم فواتير تثبت اقتناءهم لهذه الفاكهة، وتعرض المشتكون للتهديد، حسب الشكوى، وعدم منحهم حصتهم من الحليب في حال رفض شرائهم كمية العنب الممنوحة لهم، ولوضع حد لاستمرار غضب المحتجين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة والسلطات الوصية وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في واقعهم المهني المتردي وتقصي الحقائق، كما أننا لم نتمكن من معرفة رأي مسؤولي المؤسسة ولا الاتصال بهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1محتجون يُحاصرون مقرا للشرطة بالمسيلة
2مقتل تلميذ طعنا في طريقه إلى المتوسطة ببسكرة
3سكان ست قرى يغلقون طريقا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ببجاية
4عصابة توهم ضحيتها ببيع الأورو بقيمة منخفضة وتسرق منه 100 مليون سنتيم
5القاتل أراد الثأر من عقبة لضربه شقيقه الأصغر
Français English
الرأي
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
في حادثة غريبة بسبب الندرة
شراء العنب مقابل الحصول على الحليب بالشلف!
م. قورين
استنكر، مؤخرا، بعض المتعاملين بالشلف مع ملبنة عريب بعين الدفلى التصرفات السلبية لبعض الأعوان التي ساهمت في نشر الفوضى والإهمال والتسيب حسبهم وعكرت صفو أوضاعهم المهنية.
تغطيات ذات صلة
65 مترشحا من بينهم 12 منسقا و5 أعضاء سابقين لتمثيل المحضرين
شراء العنب مقابل الحصول على الحليب بالشلف!
المتهمون في قضية الحامل وجنينها يغادرون السجن بالجلفة
احتجاجات لمكتتبي "عدل" بولايات عدة
توقيف مهرب للبشر بالطارف
خاصة ما تعلق حسب معرض الشكوى الموجه للمدير العام لمجمع الحليب ومشتقاته بالجزائر العاصمة، تلقت "الشروق" نسخة منها، تدخل المسؤولين لخلق الفوضى والسماح بمرور بعض المتعاملين من معارفهم بخرق الطابور ومنحهم الأسبقية بدون وجه حق، وتهديدهم باستغلال سلطتهم لمعاقبتهم وحرمان المحتجين منهم من حصتهم، وما زاد من حالة احتقان وغضب المحتجين تحوَل المجمع إلى شبه مزرعة وذلك بإرغام وفرض الملبنة مؤخرا على زبائنها شراء صناديق العنب مع الحليب من دون منحهم فواتير تثبت اقتناءهم لهذه الفاكهة، وتعرض المشتكون للتهديد، حسب الشكوى، وعدم منحهم حصتهم من الحليب في حال رفض شرائهم كمية العنب الممنوحة لهم، ولوضع حد لاستمرار غضب المحتجين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة والسلطات الوصية وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في واقعهم المهني المتردي وتقصي الحقائق، كما أننا لم نتمكن من معرفة رأي مسؤولي المؤسسة ولا الاتصال بهم.