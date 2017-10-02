الجمعية الانتخابية لمحضري الشرق الخميس بسطيف 65 مترشحا من بينهم 12 منسقا و5 أعضاء سابقين لتمثيل المحضرين

تجرى بنادي المحامين بسطيف، هذا الخميس، انتخابات تجديد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، بمشاركة 65 مترشحا، يمثلون 16 مجلسا قضائيا، من بين 19 مجلسا تابعا لغرفة الشرق، أكبر الغرف الجهوية الممثلة لهؤلاء الأعوان القضائيين.

والملاحظ على قائمة الترشيحات دخول 5 أعضاء من الغرفة المنتهية عهدتها صباح الغد، السباق الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تجاوزوا بأمان "مقصلة" المادة 32 التي أقصت العديد من الأسماء الثقيلة في غرفة الشرق، كالرئيس الأسبق مانع احمد مقرر الغرفة، وأمين المال هامل احمد، رفقة الأساتذة عبيد الشارف مختار مواقي شريف فيصل وفلفول علي، كما ضمت القائمة 12 منسق لمجالس قسنطينة، سكيكدة، برج بوعريريج، عنابة، جيجل، بسكرة، بجاية، تبسة، ام البواقي، خنشلة، الوادي، ورقلة وهم الأساتذة مرجانة عبد الوهاب، مبيروك حسين، قويدرات محمد، كرماش سامي، بوشامة عبد الرزاق، بن طاهر الدراجي، مالكي مصطفى، دهام حميد، قساس الطاهر، عراس مصطفى، دحمري محمد رضا، بن شيخ فيصل.

وتصدّرت سيرتا القائمة بـ10 مترشحين، تليها عين الفوارة بـ8 مرشحين، والاوراس بـ7 مترشحين، ثم روسيكادا بـ 6مترشحين، وعاصمة البيبان ومدينة الينابيع الحموية بـ5 مترشحين لكل منهما، ثم بونة بـ 4 مترشحين، فعاصمة الزيبان والكهوف العجيبة بـ3 مترشحين لكل منهما، ثم عاصمة الحمادين، النمامشة، الف قبة وخنشلة بـ2 مترشحين لكل منهم، عاصمة الشاوية وورقلة بمترشح واحد.

وتحتوي قائمة الترشيحات أول رئيس لغرفة الشرق سلمى عبد القادر، وبعض الأسماء كانت في الغرف السابقة كالأساتذة مباركية عبد الله بركان صالح سلطاني بكير، والعائدة إلى النضال غضاب صليحة، إلى جانب بعض الوجوه التي ناضلت على مستوى القواعد مثل الأساتذة بكوش محمد، زيموش صالح، طكوش محمد العايب باديس، رقيق محمد (قسنطينة)، صالح زعرور الطاهر، دوادي جعفر، رجدال احمد، بن سالم عمر، احمد دوادي (سطيف)، بن عبد العزيز محيي الدين، زرمان يوسف عبيبسي عمار، العوفي جناني (باتنة) شنوف جميل عبد الكريم اينال يزيد (سكيكدة) لالوسي عبد الكريم غيموز عبد العالي (جيجل) حمبلي سماتي (قالمة) معيزي صلاح الدين (عنابة) مباركي التهامي (تبسة) اونيسي ناجي (خنشلة) كلاش الطيب (ميلة) ووجوه شابة من الدفعة الأخيرة مثل الأساتذة بن مسكر عبد الغني، بودوخة بومدين، مرشيشي حسان، مخلوفي عامر ، بن شبوني آسيا ، هلال منى، نكاع عبد العزيز، بلواعر عبد الرؤوف، عليوي فؤاد ، بن جحيش خميسي، مسايرية رياض، كور انيس، نوار حمدي، سليماني حسان، واضح عز الدين، شايب راسو عادل، لعروسي حمزة، سعدي موسى ولعقد الطيب.