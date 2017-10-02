أعلنت طيران الإمارات، الثلاثاء، عن توسيع شبكة خطوطها إلى 29 وجهة تخدمها فلاي دبي في ثلاث قارات (إفريقيا أوروبا وآسيا)، وذلك في مستهل سريان اتفاقية الرمز المشترك التي أبرمت بين الناقلتين في شهر جويلية الماضي.
وأفاد بيان لطيران الإمارات تلقت "الشروق" نسخة منه أن الشراكة الجديدة سوف تزيد عدد رحلات كلا الناقلتين كما ستسهل الوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية مع ميزة وصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.
وحسب البيان، فإن الزبائن يستطيعون إجراء الحجوزات اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري عبر الموقع emirates.com، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو شبكة وكلاء السفر المعتمدين، على أن يباشروا سفرهم ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: "يمثل هذا الإعلان خطوة أولى مثيرة على درب الفوائد التي تتيحها اتفاقية الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي للركاب، حيث تضع في متناولهم فرصة الاستمتاع بالمزايا الفريدة وخيارات السفر المتعددة والمرونة التي توفرها الناقلتان لدى مواصلة رحلاتهم عبر دبي. هذه مجرد بداية، وسوف نوفر لعملائنا مزيدا من الفرص لاستكشاف العالم مع توسيع شبكة المشاركة في الأشهر المقبلة".
وسوف يستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلا الناقلتين، ويحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند بدء سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.
في إطار المرحلة الأولى للشراكة، يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة عند سفرهم على رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي وفقا لأنظمة برنامج سكاي واردز المعتمدة.
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وسّعت شبكة خطوطها إلى 29 وجهة بموجب الاتفاقية
"طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تعلنان عن الوجهات الأولى للرمز المشترك
حسان. ح
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أعلنت طيران الإمارات، الثلاثاء، عن توسيع شبكة خطوطها إلى 29 وجهة تخدمها فلاي دبي في ثلاث قارات (إفريقيا أوروبا وآسيا)، وذلك في مستهل سريان اتفاقية الرمز المشترك التي أبرمت بين الناقلتين في شهر جويلية الماضي.
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وأفاد بيان لطيران الإمارات تلقت "الشروق" نسخة منه أن الشراكة الجديدة سوف تزيد عدد رحلات كلا الناقلتين كما ستسهل الوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية مع ميزة وصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية.
وحسب البيان، فإن الزبائن يستطيعون إجراء الحجوزات اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري عبر الموقع emirates.com، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو شبكة وكلاء السفر المعتمدين، على أن يباشروا سفرهم ابتداء من 29 أكتوبر 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: "يمثل هذا الإعلان خطوة أولى مثيرة على درب الفوائد التي تتيحها اتفاقية الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي للركاب، حيث تضع في متناولهم فرصة الاستمتاع بالمزايا الفريدة وخيارات السفر المتعددة والمرونة التي توفرها الناقلتان لدى مواصلة رحلاتهم عبر دبي. هذه مجرد بداية، وسوف نوفر لعملائنا مزيدا من الفرص لاستكشاف العالم مع توسيع شبكة المشاركة في الأشهر المقبلة".
وسوف يستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلا الناقلتين، ويحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند بدء سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.
في إطار المرحلة الأولى للشراكة، يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة عند سفرهم على رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي وفقا لأنظمة برنامج سكاي واردز المعتمدة.