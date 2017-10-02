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تقرير أممي يؤكد:
الإتحاد المغاربي في طريق الإندثار
أكد تقرير أممي نشر، الأربعاء، أن توجه الدول المغاربية نحو تكتلات اقتصادية إفريقية سيؤدي في نهاية المطاف إلى اندثار الإتحاد المغاربي الذي أضحى هيكلا بلا روح.
وجاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عقب افتتاح الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، بالمغرب أن تحركات الدول المغاربية جنوبا يأتي على حساب هذا التكتل الإقليمي.
ووفق ذات المصدر شرعت الجزائر في مفاوضات الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي وهو تكتل تستعد تونس لدخوله قريبا فيما قرر المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا رفقة موريتانيا.
وأشار التقرير وفق وكالة الأناضول، إلى أن هذه الدول المغاربية تبحث عن أسواق جديدة واعدة جنوبا كبديل لجمود السوق المغاربية.
وخلص التقرير إلى أن انضمام هذه الدول العربية إلى التكتلات الاقتصادية الإفريقية، "سيحل بالضرورة محل اتحاد المغرب العربي".
وخلال قمة الإتحاد الإفريقي مطلعة السنة الجارية لمح ملك المغرب محمد السادس إلى أن الإتحاد المغاربي انتهى تنظيميا وسياسيا وقال "أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك، فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة".
وكان عبد القادر مساهل وزير الخارجية، قد أعلن منذ أشهر في حوار مع قناة "الشروق نيوز"، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول المغاربة قد يعقد بتونس شهر فيفري القادم لبحث بعث الإتحاد.
ووفق مساهل فالجزائر مع إعادة تأسيس المنظمة وإعادة النظر في هيكلة هذا التكتل الإقليمي، لتكييفه مع التحولات الحاصلة في العالم والمنطقة.
وكشف الوزير أنه طلب من الأمين العام للإتحاد، خلال لقاء سابق، تحضير تصور شامل حول المشروع لمناقشته خلال الإجماع القادم.
ورفض مساهل تحميل مسؤولية جمود الإتحاد لأي طرف، مؤكدا أن الجزائر قامت بعدة جهود من أجل هذا التكتل.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/10/03 على 22:561
اي مغرب عربي واي اتحاد مع بلد حليف لاسرائيل يكيد لكل المنطقه اكبر منتج للمخذرات يعول على الدعاره و السياحه الجنسيه والله عيب وعار على بلد الشهداء و التضحيات ان يتحد مع المخرب والله الاتحاد والمغرب العربي كان سبب في اجهاضه المخرب المنافق مرة يرد الانضمام للاتحاد الاوربي و عندما فشل جرب لاتحاد الخليجي كدالك فشل واليوم يريد اتحاد مغاربي لا والله
رياض - الجزائر2017/10/03 على 23:012
لا يعقل ولا يمكن أن يكون هناك اتحاد مغاربي والنظام التونسي يميز عنصريا ضد الجزائريين الذين يزورون تونس ويضع قوانين ضدهم خصيصا في حين يستقبل السياح القادمين من أوروبا كالملوك وأيظا حقرة بعض رجال الشرطة التونسية للجزائريين، وما حصل لبهية راشدي التي كانت تمثل الجزائر خير مثال على التمييز العنصري الذي يتعرض له الجزائريين في تونس، ولا يمكن اقامة اتحاد مغاربي والحدود المغربية مغلقة والمشكلة السياسية المعروفة بين البلدين، الاوروبيين والغربيين لن يحترموا الدول والشعوب المغاربية اذا لم يحترموا بعضهم
فرناس بن فرطاس2017/10/03 على 23:103
هو اصلا لم يكن يوما موجودا حتى يندثر
اتحاد المغاربي كلة من الدعياية كادبة
كتكتلات الواعده لشرق وغرب افريقية
انظمة تسوق الشعارات لشعوبها