تقرير أممي يؤكد: الإتحاد المغاربي في طريق الإندثار

أكد تقرير أممي نشر، الأربعاء، أن توجه الدول المغاربية نحو تكتلات اقتصادية إفريقية سيؤدي في نهاية المطاف إلى اندثار الإتحاد المغاربي الذي أضحى هيكلا بلا روح.

وجاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، عقب افتتاح الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، بالمغرب أن تحركات الدول المغاربية جنوبا يأتي على حساب هذا التكتل الإقليمي.

ووفق ذات المصدر شرعت الجزائر في مفاوضات الانضمام إلى السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي وهو تكتل تستعد تونس لدخوله قريبا فيما قرر المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا رفقة موريتانيا.

وأشار التقرير وفق وكالة الأناضول، إلى أن هذه الدول المغاربية تبحث عن أسواق جديدة واعدة جنوبا كبديل لجمود السوق المغاربية.

وخلص التقرير إلى أن انضمام هذه الدول العربية إلى التكتلات الاقتصادية الإفريقية، "سيحل بالضرورة محل اتحاد المغرب العربي".

وخلال قمة الإتحاد الإفريقي مطلعة السنة الجارية لمح ملك المغرب محمد السادس إلى أن الإتحاد المغاربي انتهى تنظيميا وسياسيا وقال "أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك، فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة".

وكان عبد القادر مساهل وزير الخارجية، قد أعلن منذ أشهر في حوار مع قناة "الشروق نيوز"، عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول المغاربة قد يعقد بتونس شهر فيفري القادم لبحث بعث الإتحاد.

ووفق مساهل فالجزائر مع إعادة تأسيس المنظمة وإعادة النظر في هيكلة هذا التكتل الإقليمي، لتكييفه مع التحولات الحاصلة في العالم والمنطقة.

وكشف الوزير أنه طلب من الأمين العام للإتحاد، خلال لقاء سابق، تحضير تصور شامل حول المشروع لمناقشته خلال الإجماع القادم.

ورفض مساهل تحميل مسؤولية جمود الإتحاد لأي طرف، مؤكدا أن الجزائر قامت بعدة جهود من أجل هذا التكتل.