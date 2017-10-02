طوارئ بالعاصمة إثر فرار سجين موقوف!

شهدت محكمة حسين داي، الثلاثاء، حالة طوارئ، إثر فرار شخص موقوف تحت النظر تم تقديمه أمام العادلة، من طرف مصالح الدرك الوطني، عن تهمة السرقة، حيث تمكن بعد توجّهه إلى دورة المياه للتمويه، من القفز عبر النافذة إلى خارج المحكمة من الجهة الخلفية والإفلات من الحراس.

وحسب معلومات متطابقة لـ"الشروق"، فإن المتهم وهو شاب مسبوق قضائيا، تمكن صبيحة الثلاثاء، من الفرار، بعد أن تحجج بضرورة الذهاب إلى دورة المياه، حيث سمح له بذلك من طرف أعوان الدرك، وانتهز الموقوف، فرصة تواجده داخل المرحاض، وقفز من نافذة إلى الخارج.

حادثة الفرار أثارت حالة طوارئ بالمنطقة وتم استدعاء الأعوان المسؤولين عن حراسته، مع تدخل الجهات المختصة للاستماع إلى جميع الأطراف ومعرفة الأسباب والظروف التي مكنت المعني من الفرار.