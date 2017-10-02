شهدت محكمة حسين داي، الثلاثاء، حالة طوارئ، إثر فرار شخص موقوف تحت النظر تم تقديمه أمام العادلة، من طرف مصالح الدرك الوطني، عن تهمة السرقة، حيث تمكن بعد توجّهه إلى دورة المياه للتمويه، من القفز عبر النافذة إلى خارج المحكمة من الجهة الخلفية والإفلات من الحراس.
وحسب معلومات متطابقة لـ"الشروق"، فإن المتهم وهو شاب مسبوق قضائيا، تمكن صبيحة الثلاثاء، من الفرار، بعد أن تحجج بضرورة الذهاب إلى دورة المياه، حيث سمح له بذلك من طرف أعوان الدرك، وانتهز الموقوف، فرصة تواجده داخل المرحاض، وقفز من نافذة إلى الخارج.
حادثة الفرار أثارت حالة طوارئ بالمنطقة وتم استدعاء الأعوان المسؤولين عن حراسته، مع تدخل الجهات المختصة للاستماع إلى جميع الأطراف ومعرفة الأسباب والظروف التي مكنت المعني من الفرار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1محتجون يُحاصرون مقرا للشرطة بالمسيلة
2مقتل تلميذ طعنا في طريقه إلى المتوسطة ببسكرة
3القاتل أراد الثأر من عقبة لضربه شقيقه الأصغر
4عصابة توهم ضحيتها ببيع الأورو بقيمة منخفضة وتسرق منه 100 مليون سنتيم
5سكان ست قرى يغلقون طريقا وطنيا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ببجاية
Français English
الرأي
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
طوارئ بالعاصمة إثر فرار سجين موقوف!
وهيبة سليماني
شهدت محكمة حسين داي، الثلاثاء، حالة طوارئ، إثر فرار شخص موقوف تحت النظر تم تقديمه أمام العادلة، من طرف مصالح الدرك الوطني، عن تهمة السرقة، حيث تمكن بعد توجّهه إلى دورة المياه للتمويه، من القفز عبر النافذة إلى خارج المحكمة من الجهة الخلفية والإفلات من الحراس.
تغطيات ذات صلة
طوارئ بالعاصمة إثر فرار سجين موقوف!
"مجنون" يقتل شيخا بسوق أهراس
65 مترشحا من بينهم 12 منسقا و5 أعضاء سابقين لتمثيل المحضرين
شراء العنب مقابل الحصول على الحليب بالشلف!
المتهمون في قضية الحامل وجنينها يغادرون السجن بالجلفة
وحسب معلومات متطابقة لـ"الشروق"، فإن المتهم وهو شاب مسبوق قضائيا، تمكن صبيحة الثلاثاء، من الفرار، بعد أن تحجج بضرورة الذهاب إلى دورة المياه، حيث سمح له بذلك من طرف أعوان الدرك، وانتهز الموقوف، فرصة تواجده داخل المرحاض، وقفز من نافذة إلى الخارج.
حادثة الفرار أثارت حالة طوارئ بالمنطقة وتم استدعاء الأعوان المسؤولين عن حراسته، مع تدخل الجهات المختصة للاستماع إلى جميع الأطراف ومعرفة الأسباب والظروف التي مكنت المعني من الفرار.