رغم أنها لم تتجاوز ثلاثة وعشرين ربيعا، والأكثر من ذلك، رغم أن دراستها الجامعية بعيدة عن عالم الأدب والرواية، حيث درست الهندسة المعمارية، وتخرجت بها، إلا أنها تمكنت من إصدار أول رواية لها بالإنجليزية تحمل عنوان "الحزن المخفي"، وتستعد للمشاركة بها في المعرض الدولي للكتاب، الأمر الذي يرشحها لأن تكون أصغر كاتبة تنشر رواية بالإنجليزية في الجزائر.
وعن هذه الخطوة، قالت فدوى شاوي لـ"الشروق" إن حبها للإنجليزية، وباعتبارها لغة عالمية جعلها تقدم على ذلك كخطوة منها من أجل تشجيع الكتابة بها في وسط الشباب، لأنها لغة عالمية، ولغة التطور والتكنولوجيا عكس اللغة الفرنسية.
وعن انجذابها إلى الإنجليزية، واتخاذها وسيلة للكتابة، وقبل تعلمها رغم أنها لم تكن ضمن مجال دراستها، كشفت أنها كانت تحب الإنجليزية كلغة كما أحبت الأدب الإنجليزي والسينما الأمريكية، ولجأت إلى الكتابة لأنها تعتبر الورقة والقلم الوحيد الذي يتحمل أفكارها بينما الناس لا، وترى في الكتابة أنها "تحمل أحزانك وأفكارك وتناقضاتك، بينما الناس لا.. الكتابة صديق وفي". وتضيف أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالكتابة "فأنا أفضل الكتابة عن تجارب محزنة للإنسان لأن السعادة مسار واضح، نحن جميعا نعرف ما هو حلمنا والسعادة هي حلم ولكن يمكن للحزن والخوف أن يكون عائقا بيننا وبين أحلامنا"، وتتضمن روايتها كيفية التقليل من معاناة الناس، من خلال كتابة قصص عن حزن الناس الغرباء ولكن دون ذكر أسمائهم، لأنه ليس الاسم الذي جعل القصة، عاشها الجسد، والروح تعاملت مع كل الألم، ولكن في الواقع لم يكن هذا سوى وسيلة ذكية لجعلهم يكتبون قصتهم الخاصة، وحزنهم لأنها كانت تعلم أن كل واحد منهم لديه قصة لتروى. ومن خلال خلق بيئة مليئة بالثقة بعيدا عن الحكم والشعور بالشفقة تجاه صاحب القصة الحزينة، سوف يتمكنون من إخراج الألم من قلوبهم، وتحرير أنفسهم بمعاناة أقل.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1بوشوشة تذرف الدموع على الشاشة وتعاتب مستغانمي
2تسليم الدكتوراه الفخرية للعميد "آيت منقلات"
3فدوى شاوي أصغر روائية إنجليزية في الجزائر
4منى غربي.. في ربيع العمر تهدي القراء "قبلة الموت"
5فيلم "هيومن" في الإسكندرية وتونس والسودان هذا الشهر
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
برواية "الحزن المخفي"
فدوى شاوي أصغر روائية إنجليزية في الجزائر
محمد عبدون
رغم أنها لم تتجاوز ثلاثة وعشرين ربيعا، والأكثر من ذلك، رغم أن دراستها الجامعية بعيدة عن عالم الأدب والرواية، حيث درست الهندسة المعمارية، وتخرجت بها، إلا أنها تمكنت من إصدار أول رواية لها بالإنجليزية تحمل عنوان "الحزن المخفي"، وتستعد للمشاركة بها في المعرض الدولي للكتاب، الأمر الذي يرشحها لأن تكون أصغر كاتبة تنشر رواية بالإنجليزية في الجزائر.
تغطيات ذات صلة
فيلم "هيومن" في الإسكندرية وتونس والسودان هذا الشهر
منى غربي.. في ربيع العمر تهدي القراء "قبلة الموت"
فدوى شاوي أصغر روائية إنجليزية في الجزائر
بوشوشة تذرف الدموع على الشاشة وتعاتب مستغانمي
"حزام" يمثل السينما الجزائر في "مالمو" السويدية
وعن هذه الخطوة، قالت فدوى شاوي لـ"الشروق" إن حبها للإنجليزية، وباعتبارها لغة عالمية جعلها تقدم على ذلك كخطوة منها من أجل تشجيع الكتابة بها في وسط الشباب، لأنها لغة عالمية، ولغة التطور والتكنولوجيا عكس اللغة الفرنسية.
وعن انجذابها إلى الإنجليزية، واتخاذها وسيلة للكتابة، وقبل تعلمها رغم أنها لم تكن ضمن مجال دراستها، كشفت أنها كانت تحب الإنجليزية كلغة كما أحبت الأدب الإنجليزي والسينما الأمريكية، ولجأت إلى الكتابة لأنها تعتبر الورقة والقلم الوحيد الذي يتحمل أفكارها بينما الناس لا، وترى في الكتابة أنها "تحمل أحزانك وأفكارك وتناقضاتك، بينما الناس لا.. الكتابة صديق وفي". وتضيف أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالكتابة "فأنا أفضل الكتابة عن تجارب محزنة للإنسان لأن السعادة مسار واضح، نحن جميعا نعرف ما هو حلمنا والسعادة هي حلم ولكن يمكن للحزن والخوف أن يكون عائقا بيننا وبين أحلامنا"، وتتضمن روايتها كيفية التقليل من معاناة الناس، من خلال كتابة قصص عن حزن الناس الغرباء ولكن دون ذكر أسمائهم، لأنه ليس الاسم الذي جعل القصة، عاشها الجسد، والروح تعاملت مع كل الألم، ولكن في الواقع لم يكن هذا سوى وسيلة ذكية لجعلهم يكتبون قصتهم الخاصة، وحزنهم لأنها كانت تعلم أن كل واحد منهم لديه قصة لتروى. ومن خلال خلق بيئة مليئة بالثقة بعيدا عن الحكم والشعور بالشفقة تجاه صاحب القصة الحزينة، سوف يتمكنون من إخراج الألم من قلوبهم، وتحرير أنفسهم بمعاناة أقل.