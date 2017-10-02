رغم حصوله على المعدل المطلوب معاق بالعاصمة يحرم من النجاح بسبب الرياضة البدنية!؟

يواجه التلميذ، سعدي أيمن، المتمدرس بثانوية مزاري الجرف بباب الزوار الأمرين ومصيرا مجهولا، جراء القرار التعسفي المتخذ من قبل إدارة هذه المؤسسة التربوية التي حرمته من حقه في الدراسة من دون النظر إلى وضعيته الصحية المزرية، ما جعله يطالب وزيرة التربية بالتدخل.

وحسب والد التلميذ، فإن ابنه أيمن الذي يزاول دراسته في قسم السنة الثانية ثانوي بثانوية مزاري في الموسم الدراسي 2016/ 2017، تحصل على عدة شهادات تشجيع خلال مزاولته الدراسة منذ سنوات، رغم أنه معاق حركيا بنسبة 80 بالمائة منذ ولادته، حيث تسببت وضعيته الصحية في نقله إلى العاصمة الفرنسية بغرض العلاج، بعدما تكفل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث مكث هناك إلى غاية شهر مارس 2017، وخلال تواجده بالمستشفى أخذ جميع الكتب للمطالعة والدراسة، كما تم إعلام إدارة الثانوية بالحالة الصحية للمعني، من خلال إيفادها بملف كامل، حيث وعدت مديرة الثانوية بإيجاد حل له شريطة الحصول على معدل 10 خلال الثلاثي الثالث في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف والد التلميذ أنه تواصل مع الأساتذة من أجل الاستفادة من دروس خصوصية في مدرسة خاصة، من أجل تحقيق نتيجة جيدة، كانت النتيجة أنه تحصل على معدل 10.35 في الفصل الثالث، إلا أن المفاجأة الكبرى هو رفض المديرة انتقاله لأسباب مجهولة، حيث أعطيت له علامة 5 من 20 في مادة التربية البدنية رغم أنه معفى لعارض صحي كونه معاقا، ما جعل المعدل السنوي ينزل، في وقت كانت الإدارة على علم بغيابه وأبدت استعدادها لإيجاد حل لمشكلته، ما يطرح تساؤلات حول عدم شطبه آنذاك.

ودعا الوالد وزيرة التربية الوطنية إلى التدخل من أجل إعادة حق هذا التلميذ المعاق، بدليل أن المديرة في كل مرة ترفض انتقاله بحجج واهية، لا سيما أنه بذل مجهودات كبيرة طيلة فصل كامل رغم حالته الصحية.