رئيس إقليم كاتالونيا: سنعلن الاستقلال عن إسبانيا في غضون أيام

قال رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارليس بيغديمونت، مساء الثلاثاء، إن "الإقليم سيعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيام".

وأضاف بيغديمونت في أول مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كاتالونيا لقناة "بي بي سي"، أن "حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى إعلان الاستقلال.

ورداً على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، قال بيغديمونت، إن ذلك سيكون "خطأ سيُغير كل شيء".

وأشار بيغديمونت إلى أنه لا يوجد حالياً اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم.

في الوقت نفسه، هاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، وقال إنهم وضعوا أنفسهم "خارج إطار القانون".

وأوضح فيليبي، أن الوضع في إسبانيا "خطير جداً"، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة.

وخرج مئات الآلاف في إقليم كاتالونيا في احتجاجات ضد عنف الشرطة الإسبانية الأحد الماضي خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدى إلى إصابة نحو 900 شخص.

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"فرصة ضائعة"

وأوضح مراسل قناة "بي بي سي" باتريك جاكسون، أنه حينما انتهت الكلمة التي ألقاها الملك فيليبي السادس، ضرب الزبائن في هذه الحانة الموجودة في مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا، الطاولات وأطلقوا صافرات الاستهجان ثم عادوا سريعاً لاستئناف أحاديثهم. واعتبر هؤلاء وكأن الملك لم يتحدث.

وتغاضى ملك إسبانيا عن ذكر بعض الأشياء التي أثارت حفيظة من كانوا في الحانة، إذ أنه لم يذكر شيئاً عن المشاهد المروعة لعنف الشرطة وضرب الناخبين يوم الأحد الماضي، ولم يقدم مناشدة عاجلة للحوار بين الحكومة الإسبانية وحكومة كاتالونيا ولم يعترف بالرغبة الحقيقية لسكان الإقليم في الاستقلال أو حتى على الأقل بإجراء استفتاء قانوني، ولم يذكر كلمة حتى عن كاتالونيا.

لكن الملك في المقابل أعرب عن موقف الحكومة في مدريد وكرر معارضتها القوية للاستفتاء، وقال إن "قادة كاتالونيا وضعوا أنفسهم خارج إطار القانون"، وشدد على ضمان "التعايش الديمقراطي" لكن وفقاً للشروط الإسبانية فقط.

وقال أحد زبائن الحانة في تصريح لمراسل "بي بي سي"، إن "الملك أضاع فرصة لدفع الجانبين للحوار".

وأضاف شخص آخر من رواد الحانة: "هذا الأمر لا يساعد في معالجة الوضع على الإطلاق، لم أكن أتوقع بالفعل أن يتدخل على الإطلاق، لكن كان يجب عليه على الأقل أن يذكر أعمال العنف التي وقعت هنا قبل يومين".

واعتبر فيليبي السادس في كلمته، أن قادة إقليم كاتالونيا الذين نظموا الاستفتاء أظهروا "عدم احترامهم لسلطات الدولة". وقال: "لقد انتهكوا المبادئ الديمقراطية لسيادة القانون".

وأضاف: "اليوم المجتمع الكاتالوني منقسم"، محذراً من أن التصويت قد يعرض للخطر اقتصاد الإقليم الغني الواقع وكذلك اقتصاد إسبانيا ككل. لكن شدد على أن إسبانيا "ستتغلب على الأوقات الصعبة".

وكانت حشود خرجت في احتجاجات ضخمة في أنحاء كاتالونيا، وخرج 700 ألف شخص في برشلونة وحدها إلى الشوارع، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في شرطة المدينة. لكن السلطات في مدريد لم تؤكد هذا الأمر.

رسالة العاهل الإسباني الملك فيليبي