الكميات المرتقبة ستبلغ 40 ملم محليا أمطار غزيرة مرتقبة شرق البلاد

ستشهد العديد من ولايات شرق البلاد تساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود ابتداء من ظهيرة الأربعاء، حسب ما أوردته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الأمر بولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وحسب ذات المصدر، فإن "كميات الأمطار المرتقبة ستبلغ أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من منتصف نهار اليوم إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة الثالثة زوالا".

يذكر الديوان ان النشرية الخاصة بسقوط أمطار بولايتي ورقلة والوادي ستسري حتى الساعة الثالثة زوالا من نهار يوم الأربعاء.