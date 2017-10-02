في عملية أمنية مشتركة اعتقال 37 من رجال المافيا في إيطاليا وألمانيا

نفذت قوى الأمن الإيطالي، الأربعاء، عملية واسعة النطاق بالتعاون مع الشرطة الألمانية لمكافحة الجريمة المنظمة أسفرت عن اعتقال العشرات من رجالات المافيا في البلدين.

وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي، نقلاً عن بيان للنيابة العامة الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، إن رجال حرس المالية نفذوا منذ الصباح الباكر عمليات دهم في كافة أنحاء إيطاليا بالتزامن مع عمليات مشابهة في ألمانيا، أسفرت عن اعتقال 37 من أتباع مجموعتي "رينزيفيلو" و"إيجيمونه" المافيويتين، ومقرهما الرئيسي في مدينة جيلا في جزيرة صقلية (أقصى جنوبي إيطاليا).

وتنتمي المجموعتان إلى تنظيم "كوزا نوسترا"، الذي يعد الأكبر والأكثر تنظيماً في إيطاليا، ومقره مدينة كورليوني في صقلية.

وحرس المالية هو جهاز أمني عسكري، تابع للجيش الإيطالي يختص بمكافحة اقتصاد الظل والجرائم المالية، مع تفويض بالتعامل مع بعض الجرائم الخطيرة مثل المافيا والمخدرات.

وبالإضافة إلى ألمانيا، شملت الاعتقالات في إيطاليا مقاطعات صقلية ولاتسيو (وسط) ولومبارديا وبيمونته وإميليا رومانيا (شمال).

وحسب البيان، تم خلال عمليات الدهم والاعتقال التحفظ على بضائع بقيمة 11 مليون أورو، وإغلاق شركات لأغراض التحقيق.

ولم يذكر البيان أين جرت الاعتقالات في ألمانيا.

واستناداً إلى أحدث تقديرات وزارة الداخلية الإيطالية، تبلغ ميزانية "كوزا نوسترا" السنوية، نحو مليار وثمانمائة مليون أورو من أنشطة المخدرات، والربا، والبضائع المقلدة، والاستغلال الجنسي، التي تمارسها في إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة.