أسفر عن ثلاثة قتلى

"داعش" يتبنى هجوماً على محكمة في مصراتة

date 2017/10/04 views 238 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، إن أعضاء في التنظيم المتشدد نفذوا هجوماً على محكمة في مدينة مصراتة الليبية، الأربعاء.

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وكان شاهد قال إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 في الهجوم، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف الشاهد، أنه يعتقد أن المهاجمين أطلقوا مقذوفات صاروخية وأن هويتهم لم تكن واضحة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار وانفجار، وفقاً لرويترز.

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