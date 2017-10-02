السجن المؤيد بحق جنود متهمين بمحاولة اغتيال أردوغان

بدأت محكمة تركية إصدار أحكام، الأربعاء، في محاكمة نحو 40 جندياً متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

ووفقاً لمراسل وكالة رويترز للأنباء في المحكمة في موغلا في جنوب غرب تركيا، فقد تلا القاضي أحكام الإدانة على الدفعة الأولى من المتهمين والحكم عليهم بالسجن المؤبد.

وتقع موغلا قرب المنتجع الفاخر الذي نجا منه أردوغان وأسرته بأعجوبة من فريق من الجنود المتمردين الذين اقتحموا الفندق خلال ليلة الانقلاب.

والمحاكمة التي بدأت في فيفري هي جزء من حملة واسعة النطاق أعقبت محاولة الانقلاب العام الماضي وهي أكبر قضية حتى الآن يتم فيها إصدار أحكام.

وقتل أكثر من 240 شخصاً مساء 15 جويلية 2016، عندما قاد مدبرو الانقلاب دبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وهاجموا البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.