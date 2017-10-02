تضاعف رقم أعماله منذ إطلاقه في 2014 "جوميا الجزائر" يكشف عن استراتيجية تسويق جديدة

كشفت أرضية البيع على الخط والتجارة الإلكترونية "جوميا-JUMIA"، عن استراتيجية جديدة للتوسع أكثر في الجزائر وتغطية جميع الولايات بعد تصاعد الطلب على خدمات الموقع من طرف المستهلكين.

وقالت مسؤولة التسويق بالموقع، مريم تومي، لـ"الشروق أون لاين"، إن الزيادة الكبيرة لعدد زوار أرضية البيع على الخط "جوميا-JUMIA "، يصل إلى 1.3 مليون زائر شهريا 30 بالمائة منهم بالعاصمة.

وأوضحت بأن الشركة المسيرة للموقع ضاعفت عدد العمال ليصل إلى 100 شخص مكلفين باستقبال ومعالجة طلبات الزبائن على المستوى المركزي، مشيرة إلى وجود نقاط بيع في كل من القبة وباب الزوار ووهران وسيتم قريبا فتح نقطة في ولاية بجاية للتقرب أكثر من الزبائن وتقليص تكاليف الشحن، حيث تقوم الشركة بالتوزيع على مستوى 43 ولاية حاليا.

وأضافت المسؤولة أن رقم أعمال الشركة قد تضاعف بثلاث مرات منذ إنشاء الشركة في 2014، مؤكدة السعي لتقليص مدة تسليم السلع إلى الزبائن إلى أقل وقت ممكن وهي المهمة التي تقوم بها شركات متخصصة في "اللوجستيك" متعاقدة مع "جوميا-JUMIA".

وأكدت مريم تومي، أن المنتوجات يتم فرزها ومراقبة مطابقتها للمعايير المعمول بها، مستطردة أن نسبة إعادة المنتوجات من طرف الزبائن تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة وتأتي في مقدمتها السلع الإلكترونية والكهرومنزلية.

وقالت إن "جوميا-JUMIA" تتفاوض حاليا مع شركات إنتاج محلية لعرض منتوجات هذه الأخيرة عبر الموقع لتدعيم الطلب على الإنتاج المحلي، مشيرة إلى وجود 210 بائع على مستوى الأرضية الإلكترونية يعرضون أكثر من 13 ألف منتوج وهو ارتفاع يقدر بـ30 بالمائة –حسب المتحدثة-.

وأضافت مسؤولة التسويق بأن الشركة تخطط لعرض المواد الواسعة الإستهلاك عبر الموقع بالتفاوض مع المنتجين، بإطلاق فرع "JUMIA LOCAL".

وأفادت مريم تومي بأن "جوميا-JUMIA" تعمل على الإنتشار أكثر عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال تنظيم حملات للبيع وإطلاق عروض خاصة، مشيرة إلى أن الميزانية المخصصة للتسويق تتراوح ما بين 5 و10 بالمائة من ميزانية الشركة الإجمالية.

وبخصوص تأقلم الشركة مع نظام الدفع الإلكتروني، أكدت المتحدثة أن "جوميا-JUMIA" ستستمر في العمل بالنظام الحالي (الدفع لدى الاستلام) في انتظار ما سيأتي به النظام الجديد.

وحسب معطيات الشركة فإن نحو 3 بالمائة من مستخدمي الانترنت في الجزائر موقع "جوميا-JUMIA" كل شهر بـ 577 ألف زيارة شهريا، منهم 42 بالمائة نساء و58 بالمائة رجال، من مجمل 18 مليون مستخدم للأنترنت في الجزائر.

وتم تسجيل نحو 60 ألف طلب شراء على الخط شهريا، ويأتي في مقدمة المنتجات الأكثر طلبا الموضة المتعلقة بالرجال وبعدها المجوهرات والساعات، ثم الصحة والجمال.

ويزور 61 بالمائة من مستخدمي الانترنت موقع "جوميا-JUMIA" بواسطة جهاز نقال (هاتف ذكي اوتابلات)، ويتصل البقية اي 39 بالمائة انطلاقا من حاسوب نقال او مكتبي، و12 بالمائة من عمليات الاتصال بالموقع تتم بواسطة تطبيقات نقالة بنظام اندرويد وiOS لـ"جوميا"، في حين ان 49 بالمائة عبر الموقع التفاعلي لها.

وبنهاية 2016 كان نحو 123 ألف جزائري قد قاموا بتحميل التطبيق النقال لـ"جوميا" بزيادة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2015، ومن بين الـ 60 ألف طلب شهري، فإن نحو 60 بالمائة من زبائن "جوميا" قاموا بذلك انطلاقا من الهاتف النقال بواسطة التطبيق او من النسخة التفاعلية للموقع.

وفيما يتعلق بأرضية الموقع، يلج زبائن "جوميا" إلى الموقع عبر متصفح "كروم" بنسبة 62 بالمائة، مقابل 23 بالمائة بمتصفح "أوبيرا ميني"، الذي يسمح بتوفير البيانات من خلال تعطيل الإشهارات على الموقع، وهو ما يوضح تزايد الاهتمام بهذا المتصفح.