قانون المالية لسنة 2018 في جدول الأعمال

الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء

date 2017/10/04 views 773 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، بالجزائر مجلسا للوزراء.

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وحسب برقية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية فإن النقطة الرئيسية لجدول أعمال المجلس الذي ترأسه بوتفليقة تتمثل في قانون المالية لسنة 2018.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، نقاط أخرى منها مشروعي قانون متعلقين بالتجارة الالكترونية وبتسوية الميزانية لسنة 2015.

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