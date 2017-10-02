أوقف على متن سيارة محملة بالأدوية والمواد الغذائية الدرك يطيح بأخطر عنصر لدعم الجماعات الإرهابيّة بغرب سكيكدة

نجح رجال الدرك الوطني، على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية بين الويدان بسكيكدة، بالتنسيق مع مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك بتمالوس، في توقيف أخطر عنصر لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 48 سنة، ينحدر من بلدية بوشطاطة محمود.

المتهم الذي أوقف من قبل عناصر الدرك الوطني، على مستوى منطقة نائية تسمى قرية بوالزعرور التابعة إلى بلدية بين الويدان، غربي الولاية، تمّ ملاحقته ومراقبته لعدة أسابيع من قبل وحدات الدرك الوطني، عقب ورود معلومات لذات المصالح، مفادها علاقات مشبوهة للمعني مع بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى إقليم جبال وغابات غربي سكيكدة، ليتمّ نصب كمين محكم للمعني ضبط بموجبه على متن سيارة خاصة، محملّة بكميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية، وكذا "دجاج محمرّ محشي"، قال إنّه في طريقه إلى إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة ما بين منطقة برج القايد وواد زقار وبوالزعورور ومنطقة الرّميلة ما بين بلديتي بني زيد وبين الويدان، ليتمّ توقيف المعني، وتحويله على مقرّ فرقة الدرك الوطني، قبل أن تأمر المصالح الأمنية بتحويله على القيادة الجهوية لمصلحة أمن الجيش والاستعلامات العامة بقسنطينة لمواصلة التحقيق بشأن تعاملات المتهم مع أفراد الجماعات الإرهابية وباقي المتورطين معه في هذه القضية.