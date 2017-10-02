نجح رجال الدرك الوطني، على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية بين الويدان بسكيكدة، بالتنسيق مع مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك بتمالوس، في توقيف أخطر عنصر لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 48 سنة، ينحدر من بلدية بوشطاطة محمود.
المتهم الذي أوقف من قبل عناصر الدرك الوطني، على مستوى منطقة نائية تسمى قرية بوالزعرور التابعة إلى بلدية بين الويدان، غربي الولاية، تمّ ملاحقته ومراقبته لعدة أسابيع من قبل وحدات الدرك الوطني، عقب ورود معلومات لذات المصالح، مفادها علاقات مشبوهة للمعني مع بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى إقليم جبال وغابات غربي سكيكدة، ليتمّ نصب كمين محكم للمعني ضبط بموجبه على متن سيارة خاصة، محملّة بكميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية، وكذا "دجاج محمرّ محشي"، قال إنّه في طريقه إلى إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة ما بين منطقة برج القايد وواد زقار وبوالزعورور ومنطقة الرّميلة ما بين بلديتي بني زيد وبين الويدان، ليتمّ توقيف المعني، وتحويله على مقرّ فرقة الدرك الوطني، قبل أن تأمر المصالح الأمنية بتحويله على القيادة الجهوية لمصلحة أمن الجيش والاستعلامات العامة بقسنطينة لمواصلة التحقيق بشأن تعاملات المتهم مع أفراد الجماعات الإرهابية وباقي المتورطين معه في هذه القضية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1قاطعا طريق يطاردان مواطنا ويتسببان في مقتله بالبليدة
2المتهمون في قضية الحامل وجنينها يغادرون السجن بالجلفة
3القاتل أراد الثأر من عقبة لضربه شقيقه الأصغر
4طوارئ بالعاصمة إثر فرار سجين موقوف!
5غليان في مراكز البريد والبلديات.. وقاعات استقبال أشبه بأسواق!
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
أوقف على متن سيارة محملة بالأدوية والمواد الغذائية
الدرك يطيح بأخطر عنصر لدعم الجماعات الإرهابيّة بغرب سكيكدة
أحمد زقاري
نجح رجال الدرك الوطني، على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية بين الويدان بسكيكدة، بالتنسيق مع مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك بتمالوس، في توقيف أخطر عنصر لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 48 سنة، ينحدر من بلدية بوشطاطة محمود.
تغطيات ذات صلة
الدرك يطيح بأخطر عنصر لدعم الجماعات الإرهابيّة بغرب سكيكدة
تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس
أمطار غزيرة مرتقبة شرق البلاد
معاق بالعاصمة يحرم من النجاح بسبب الرياضة البدنية!؟
غليان في مراكز البريد والبلديات.. وقاعات استقبال أشبه بأسواق!
المتهم الذي أوقف من قبل عناصر الدرك الوطني، على مستوى منطقة نائية تسمى قرية بوالزعرور التابعة إلى بلدية بين الويدان، غربي الولاية، تمّ ملاحقته ومراقبته لعدة أسابيع من قبل وحدات الدرك الوطني، عقب ورود معلومات لذات المصالح، مفادها علاقات مشبوهة للمعني مع بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى إقليم جبال وغابات غربي سكيكدة، ليتمّ نصب كمين محكم للمعني ضبط بموجبه على متن سيارة خاصة، محملّة بكميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية، وكذا "دجاج محمرّ محشي"، قال إنّه في طريقه إلى إحدى الجماعات الإرهابية المتمركزة ما بين منطقة برج القايد وواد زقار وبوالزعورور ومنطقة الرّميلة ما بين بلديتي بني زيد وبين الويدان، ليتمّ توقيف المعني، وتحويله على مقرّ فرقة الدرك الوطني، قبل أن تأمر المصالح الأمنية بتحويله على القيادة الجهوية لمصلحة أمن الجيش والاستعلامات العامة بقسنطينة لمواصلة التحقيق بشأن تعاملات المتهم مع أفراد الجماعات الإرهابية وباقي المتورطين معه في هذه القضية.