شهد، مؤخرا، جهاز القضاء على مستوى ولاية مستغانم حادثة اعتداء جسدي، ذهب ضحيتها وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس شرق عاصمة الولاية أثناء ترأسه جلسة محاكمة.
وتعرض وكيل الجمهورية حسب مصادر "الشروق"، إلى هجوم عنيف من طرف سجين تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، حيث استهجن القضاة والمحامون وكل العاملين في القضاء هذا السلوك.
وقائع حادثة الاعتداء حسب ذات المصادر، جرت أثناء أطوار المحاكمة التي كان يرأسها وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس ضد شخص متهم بالضرب والجرح العمدي كان يوجد رهن الحبس المؤقت قبل المحاكمة.
وأثناء أطوار المحاكمة التي جرت في فترة الظهيرة داخل قاعة شبه فارغة وفي غفلة عن أعوان الأمن، اغتنم المحبوس هذه الظروف، ليصعد إلى منصة المحاكمة وينهال ضربا على رئيس الجلسة بلكمات على الوجه والأنف في مشهد هستيري فقد خلاله المتهم السيطرة على أعصابه بشهادة بعض المحامين، حيث لم يتمكن أحد من الحضور من توقيف المعتدي إلى غاية تدخل أعوان الأمن والدرك.
تجدر الإشارة، إلى أن الضحية نقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس لتلقي العلاج، حيث منح عطلة مرضية .
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باغته بلكمات قوية على الوجه
سجين يعتدي على وكيل الجمهورية داخل المحكمة بمستغانم
العربي بن زيدان
شهد، مؤخرا، جهاز القضاء على مستوى ولاية مستغانم حادثة اعتداء جسدي، ذهب ضحيتها وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس شرق عاصمة الولاية أثناء ترأسه جلسة محاكمة.
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وتعرض وكيل الجمهورية حسب مصادر "الشروق"، إلى هجوم عنيف من طرف سجين تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، حيث استهجن القضاة والمحامون وكل العاملين في القضاء هذا السلوك.
وقائع حادثة الاعتداء حسب ذات المصادر، جرت أثناء أطوار المحاكمة التي كان يرأسها وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس ضد شخص متهم بالضرب والجرح العمدي كان يوجد رهن الحبس المؤقت قبل المحاكمة.
وأثناء أطوار المحاكمة التي جرت في فترة الظهيرة داخل قاعة شبه فارغة وفي غفلة عن أعوان الأمن، اغتنم المحبوس هذه الظروف، ليصعد إلى منصة المحاكمة وينهال ضربا على رئيس الجلسة بلكمات على الوجه والأنف في مشهد هستيري فقد خلاله المتهم السيطرة على أعصابه بشهادة بعض المحامين، حيث لم يتمكن أحد من الحضور من توقيف المعتدي إلى غاية تدخل أعوان الأمن والدرك.
تجدر الإشارة، إلى أن الضحية نقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس لتلقي العلاج، حيث منح عطلة مرضية .