أصدرت مساء الثلاثاء، محكمة سطيف حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا و9 ملايير غرامة مالية في حق بائع المقويات الجنسية الذي كان يروج لمنتجات شبه صيدلانية مستوردة من الخارج.
المتهم ضبط متلبسا خلال مداهمة لثلاثة مخازن تابعة إلى بائع أعشاب مختص في المقويات، حيث تم العثور على مواد متنوعة منها 1 مليون و43 ألف قرص بالإضافة إلى العديد من المواد التي لها علاقة مباشرة مع المقويات. وقد قدرت قيمة المحجوزات بنحو 3 ملايير سنتيم، قابلتها غرامة مالية بثلاثة أضعاف. وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها بولاية سطيف من حيث الكم والنوع وطبيعة البضاعة التي صنفت كمواد مهربة وعقاقير غير مصنفة وغير خاضعة للفوترة ومن شأنها أن تتسبب في مضاعفات للمستهلك..
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9 ملايير غرامة لمروج المقويات الجنسية بسطيف
سمير مخربش
أصدرت مساء الثلاثاء، محكمة سطيف حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا و9 ملايير غرامة مالية في حق بائع المقويات الجنسية الذي كان يروج لمنتجات شبه صيدلانية مستوردة من الخارج.
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المتهم ضبط متلبسا خلال مداهمة لثلاثة مخازن تابعة إلى بائع أعشاب مختص في المقويات، حيث تم العثور على مواد متنوعة منها 1 مليون و43 ألف قرص بالإضافة إلى العديد من المواد التي لها علاقة مباشرة مع المقويات. وقد قدرت قيمة المحجوزات بنحو 3 ملايير سنتيم، قابلتها غرامة مالية بثلاثة أضعاف. وهي العملية التي تعد الأولى من نوعها بولاية سطيف من حيث الكم والنوع وطبيعة البضاعة التي صنفت كمواد مهربة وعقاقير غير مصنفة وغير خاضعة للفوترة ومن شأنها أن تتسبب في مضاعفات للمستهلك..