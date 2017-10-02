شبكة دولية تحتال على الجزائريين عبر "الفايس بوك" باسم شركة عطور

أطاحت فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة برعية إفريقي، ينشط ضمن شبكة دولية للنصب والاحتيال على الجزائريين عبر "الفايسبوك"، حيث يقوم بإيهام ضحاياه أنه فتاة مسؤولة بشركة معروفة لصناعة العطور بالمملكة المتحدة البريطانية وأن هذه الشركة بحاجة إلى مادة تدخل ضمن صناعة العطور وهي متوفرة بالجزائر فقط ليستولي على مبالغ مالية تصل إلى 250 مليون.

وقائع قضية الحال تعود إلى نهاية الشهر الماضي، أين تلقت فصيلة الأبحاث بالعاصمة شكوى من طرف المسمى "ن.ت"، ضد رعية إفريقي مجهول الهوية، مصرحا أنه منذ حوالي شهر، تعرف على فتاة تحمل الإسم المستعارCamila Nancy، هذه الأخيرة أوهمته أنها تقيم بالمملكة البريطانية وتملك هناك شركة لصناعة العطور، حيث طلبت منه أن يوفر لها مادة تدعى Graine Ricinodendron Hedeloii تستعمل في صناعة العطور متوفرة بالجزائر، ومنحت له رقما هاتفيا لفتاة من جنسية جزائرية تدعى فاتي تقطن بولاية وهران تملك هذه المادة.

وبعد تواصل الضحية مع الفتاة الجزائرية، انتقل إلى ولاية وهران أين التقى بها وسلمته حبتين تشبهان مادة الحمص في شكلهما، مبلغ الحبة الواحدة يقدر بـ: 5500 دينار، ليعود الضحية إلى العاصمة في اليوم الموالي ويلتقي بمطار هواري بومدين بالرعية المالية على أساس أن هذا الأخير هو مبعوث شركة العطور، أين سلمه الحبتين السالفتي الذكر مقابل 100 أورو وطلب منه توفير 500 حبة مماثلة.

الضحية صدق الخدعة واتصل مرة أخرى هاتفيا بالمسماة فاتي، من أجل توفير الكمية المطلوبة، أين تنقل مرة أخرى إلى ولاية وهران والتقى بالمسماة فاتي التي سلمته الكمية المطلوبة مقابل 250 مليون سنتيم، ليعود للعاصمة لبيعها للرعية المالي كالمرة السابقة، غير انه فوجئ بأن هذا الأخير أغلق هاتفه النقال نهائيا وتفطن بعد مرور أيام إلى أنه وقع ضحية نصب واحتيال لاسيما بعد غلق حساب الفيسبوك الخاص بالفتاة التي أوهمته بأنها مديرة شركة عطور.