في سياق برامجها الهادفة وسياستها التي تعمل على نشر ثقافة الجمال والارتقاء بالذوق العام في أوساط المشاهدين، أطلقت قناة "الشروق تي في" أكبر مسابقة شعرية وطنية في مدح خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ضمن شبكتها البرامجية لهذا الموسم الجديد، حيث يحمل البرنامج عنوان "شاعر الرّسول" من تقديم الإعلامي والمنتج المعروف سليمان بخليلي المتخصص في إعداد وتنشيط المسابقات الدينية والمعرفية.
وقد شرعت قنوات "الشروق"، في بث ومضة تتضمن الإعلان الترويجي للبرنامج من خلال مقطوعة كتب كلماتها الشاعر سليمان جوادي، ولحنها وقام بأدائها الفنان المبدع محمد فؤاد ومان، حيث يطلب من الشعراء والموهوبين الراغبين في المشاركة في تصفيات البرنامج أن يرسلوا قصيدة واحدة في أجل أقصاه 10 أكتوبر الجاري على عنوان البرنامج : [email protected]
ومن المزمع أن تشرع لجنة التحكيم التي يشرف عليها الناقد الكبير الدكتور عبد الملك مرتاض في دراسة قصائد الشعراء المرشحين، على أن تبدأ التصفيات المصورة يوم 20 أكتوبر، حيث سيخوض المتنافسون مرحلة التصفيات الأولية التي يمرون بها إلى التصفيات النهائية، ليتم تتويج المتسابق الفائز ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سيصادف 30 نوفمبر المقبل.
وفي تصريحه لـ"الشروق" قال منتج البرنامج النجم التلفزيوني سليمان بخليلي، إن شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، امتداد لبرنامج "شاعر الجزائر" الذي سجل نسبة مشاهدة عالية في موسمه الأول العام الماضي، وهو ما جعله يفكر في تتويج أحسن شاعر يمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع حرصه على تشكيل لجنة تحكيم من خيرة النقاد المتخصصين على رأسهم الدكتور عبد الملك مرتاض المعروف بباعه الطويل في البرنامج الشهير "أمير الشعراء".
يذكر أن "الشروق تي في" توجت العام الماضي الشاعر ناصر لوحيشي، بوسام شاعر الجزائر لسنة 2016، بعد أن توجت الشاعر العظيم مفدي زكريا أميراً للشعراء في الجزائر.
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"الشروقTV" تطلق أكبر مسابقة شعرية في مدح الرّسول صلى الله عليه وسلم
حسام الدين. ف
في سياق برامجها الهادفة وسياستها التي تعمل على نشر ثقافة الجمال والارتقاء بالذوق العام في أوساط المشاهدين، أطلقت قناة "الشروق تي في" أكبر مسابقة شعرية وطنية في مدح خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ضمن شبكتها البرامجية لهذا الموسم الجديد، حيث يحمل البرنامج عنوان "شاعر الرّسول" من تقديم الإعلامي والمنتج المعروف سليمان بخليلي المتخصص في إعداد وتنشيط المسابقات الدينية والمعرفية.
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وقد شرعت قنوات "الشروق"، في بث ومضة تتضمن الإعلان الترويجي للبرنامج من خلال مقطوعة كتب كلماتها الشاعر سليمان جوادي، ولحنها وقام بأدائها الفنان المبدع محمد فؤاد ومان، حيث يطلب من الشعراء والموهوبين الراغبين في المشاركة في تصفيات البرنامج أن يرسلوا قصيدة واحدة في أجل أقصاه 10 أكتوبر الجاري على عنوان البرنامج : [email protected]
ومن المزمع أن تشرع لجنة التحكيم التي يشرف عليها الناقد الكبير الدكتور عبد الملك مرتاض في دراسة قصائد الشعراء المرشحين، على أن تبدأ التصفيات المصورة يوم 20 أكتوبر، حيث سيخوض المتنافسون مرحلة التصفيات الأولية التي يمرون بها إلى التصفيات النهائية، ليتم تتويج المتسابق الفائز ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سيصادف 30 نوفمبر المقبل.
وفي تصريحه لـ"الشروق" قال منتج البرنامج النجم التلفزيوني سليمان بخليلي، إن شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، امتداد لبرنامج "شاعر الجزائر" الذي سجل نسبة مشاهدة عالية في موسمه الأول العام الماضي، وهو ما جعله يفكر في تتويج أحسن شاعر يمدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع حرصه على تشكيل لجنة تحكيم من خيرة النقاد المتخصصين على رأسهم الدكتور عبد الملك مرتاض المعروف بباعه الطويل في البرنامج الشهير "أمير الشعراء".
يذكر أن "الشروق تي في" توجت العام الماضي الشاعر ناصر لوحيشي، بوسام شاعر الجزائر لسنة 2016، بعد أن توجت الشاعر العظيم مفدي زكريا أميراً للشعراء في الجزائر.