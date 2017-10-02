سرق منها 10 ملايين دولار من المجوهرات العجوز الجزائري مدبر ''عملية السطو'' يعتذر لكارداشيان

قدَّم المدبر لجريمة السرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع ''كيم كارداشيان'' في العاصمة الفرنسية باريس السنة الفارطة، اعتذاره عن الجريمة عبر رسالة كتبها بالفرنسية تسلمها المكتب الذي يمثل كارداشيان.

وذكر موقع'' هاف بوست'' أنّ الملقب بـ 'الرجل العجوز'' ''عمر.أ"، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو من أصول جزائرية خط رسالة جاء فيها: ''بعد أن رأيت الأضرار النفسية التي أصابتك بسببي.. قررت أن أكتب لك، ولكن ليس من أجل طلب الغفران... أريدك أن تعلمي أنني نادم أشد الندم على ما فعلته معك... وأتمنى أن تساهم رسالتي في محاولتك نسيان الصدمة التي كنت سببها''.

ويذكر أنّ الحادثة وقعت في سبتمبر 2016، أثناء تواجد كارداشيان في باريس لحضور أسبوع الموضة الذي يقام فيها كل عام، وتعرضت ''كارداشيان'' لحادثة سرقة تحت تهديد السلاح، في فندق في حي راقٍ، وفقدت فيها ما قيمته 10 ملايين دولار من المجوهرات والمصوغات الذهبية.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية قد ذكرت عن الحادث، أن مسلحين ملثمين احتجزا كارداشيان في غرفة فندق تنزل فيه بباريس مما دفع زوجها مغني الراب كاني وست لقطع حفل له في نيويورك بشكل مفاجئ، مشيرا إلى حالة عائلية طارئة.

وقالت إينا تريكيوكس المتحدثة باسم كيم كارداشيان لشبكة "سي إن إن" إن "كيم كارداشيان احتُجزت تحت تهديد السلاح داخل غرفتها بالفندق الذي تنزل فيه بباريس من قبل رجلين مسلحين ملثمين يرتديان زي الشرطة".