أكدت زاوية الحامل ببوسعادة أن التعليقات التي صاحبت الزيارة الأخيرة للسفير البريطاني أندرو نوبل والتي وصفت لباسه بـ"المهين" للمكان، هي رسالة تقدير لمكانتها وقدسيتها، في اعتراف ضمني منها بصحة الانتقادات التي أطلقها نشطاء.
وحسبها فالزيارة سبقتها أخرى لسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، ودول الاتّحاد الأوربي، وكان آخرهم السفير الألماني السّابق، مصحوبا بسفيرة هولندا .
وجاء في بيان للزاوية "أن الزيارة الأخيرة للسفير البريطاني كانت موضوع تعليقات تفاعل معها أناس كثيرون، يُشكرون جميعا على ما أبدوه من تقدير لمكانة الزاوية، ورسالتها الحضارية، وقدسية رحابها القرآنية".
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من جهته تجاهل السفير البريطاني أندرو نوبل هذه الانتقادات في بيان نشرته السفارة، أكد فيه أنه استقبل بحفاوة من قبل شيخ الزاوية المأمون القاسمي وتناول معه عدة قضايا دولية.
وأثارت زيارة السفير البريطاني أندرو نوبل إلى الزاوية نهاية سبتمبر الماضي جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، بدعوى ارتدائه لباسا وصف بـ"المهين" لحرمة المكان.
وتداول نشطاء على صفحات "فايسبوك"، صورا للسفير وهو بداخل مسجد أو المدرسة القرآنية للزاوية مرتديا "شورت" وكذا الحذاء وكان مرفوقا بشيخ الزاوية مأمون القاسمي ومدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف.
ووصف ناشطون ما وقع بـ"قلة الاحترام" و"إهانة المكان" فضلا عن القائمين عليه.
لكن صورا نشرتها خلية الإعلام بالزاوية أظهرت عدم دخول السفير الإنجليزي إلى الزاوية بحذائه الرياضي وأن اللبس الذي وقع يتعلق بجواربه التي ظهرت في شكل حذاء.
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زاوية الهامل "تتفهم" انتقادات الناشطين
عبد الرزاق.ب
أكدت زاوية الحامل ببوسعادة أن التعليقات التي صاحبت الزيارة الأخيرة للسفير البريطاني أندرو نوبل والتي وصفت لباسه بـ"المهين" للمكان، هي رسالة تقدير لمكانتها وقدسيتها، في اعتراف ضمني منها بصحة الانتقادات التي أطلقها نشطاء.
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وحسبها فالزيارة سبقتها أخرى لسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، ودول الاتّحاد الأوربي، وكان آخرهم السفير الألماني السّابق، مصحوبا بسفيرة هولندا .
تغريدة
من جهته تجاهل السفير البريطاني أندرو نوبل هذه الانتقادات في بيان نشرته السفارة، أكد فيه أنه استقبل بحفاوة من قبل شيخ الزاوية المأمون القاسمي وتناول معه عدة قضايا دولية.
وأثارت زيارة السفير البريطاني أندرو نوبل إلى الزاوية نهاية سبتمبر الماضي جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، بدعوى ارتدائه لباسا وصف بـ"المهين" لحرمة المكان.
وتداول نشطاء على صفحات "فايسبوك"، صورا للسفير وهو بداخل مسجد أو المدرسة القرآنية للزاوية مرتديا "شورت" وكذا الحذاء وكان مرفوقا بشيخ الزاوية مأمون القاسمي ومدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف.
ووصف ناشطون ما وقع بـ"قلة الاحترام" و"إهانة المكان" فضلا عن القائمين عليه.
لكن صورا نشرتها خلية الإعلام بالزاوية أظهرت عدم دخول السفير الإنجليزي إلى الزاوية بحذائه الرياضي وأن اللبس الذي وقع يتعلق بجواربه التي ظهرت في شكل حذاء.
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