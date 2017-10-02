"ASL Airlines" تطلق تشكيلة تسعيرات جديدة على رحلاتها الجزائر باريس اعتبارا من 6990 دينار بدون أمتعة

أعلنت شركة الطيران الفرنسية ASL Airlines France التي تؤمن رحلات نحو مطاري الشلف والعاصمة، عن تطبيق تسعيرة جديدة للتذاكر اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، وسيكون بالإمكان اقتناء تذكرة باريس الجزائر اعتبارا من 6990 دينار بدون أمتعة.

وأفاد بيان لشركة الطيران الفرنسية ASL Airlines تلقت الشروق نسخة منه أنه سيتم إدراج خدمات جديدة على رحلاتها من مطار العاصمة نحو باريس، حيث سيتم إطلاق درجة أولى بريميوم رجال أعمال، بخدمات ذات نوعية في قمرة من 8 مقاعد، إضافة إمكانية جلب حزمتين من الأمتعة بوزن 23 كيلوغرام لكل حزمة.

وستكون تسعيرة هذه الدرجة انطلاقا من 41 ألف و990 دينار ذهاب وإياب دون احتساب الرسوم، مع إمكانية التغيير والتعويض قبل وبعد الرحلة دون تكاليف إضافية.

وأطلقت الشركة رحلة منخفضة التكاليف بدون أمتعة بسعر 6990 دينار ذهاب وإياب دون احتساب التكاليف وحقوق الوكالة، قابل للتغيير قبل او بعد الرحلة وغير قابل للتعويض.

وهناك رحلة منخفضة التكاليف ثانية بسعر 12 ألف و290 دينار دون احتساب الرسوم، بوزن أمتعة 23 كيلوغرام مع إمكانية التغيير قبل وبعد الرحلة، وقابل للتعويض فقط قبل الرحلة.

وتتوفر الشركة على رحلة متوسطة التكلفة بسعر 35 ألف دينار ذهاب وإياب دون احتساب الرسوم بحزمتي أمتعة بوزن 23 كيلوغرام لكل واحدة، قابل للتعويض والتغيير قبل وبعد الرحلة دون تكاليف إضافية.

وستكون الرحلات في فضل الشتاء من العاصمة نحو باريس بمعدل 3 مرات أسبوعيا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.