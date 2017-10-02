تنظم هذا السبت، بفندق الشيراطون بالعاصمة، آخر انتخابات تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين للعهدة الجديدة 2017 – 2020، بعد التعرف منذ أسبوعين على التشكيلة الجديدة لغرفة الغرب، والترقب خلال هذه الليلة، لمعرفة الاعضاء الجدد في غرفة الشرق، ليفسح المجال مع مطلع الاسبوع القادم، لعملية انتخاب 15 عضوا، يقودون غرفة الوسط خلال السنوات الثلاثة القادمة، قبل أن تعقد الغرفة الوطنية أول جمعية عامة لها بتشكيلتها الجديدة، قبل نهاية الشهر الجاري، لانتخاب الرئيس الجديد للغرفة رفقة مكتبه التنفيذي.
انتخابات هذا السبت، ستعرف مشاركة 36 مترشحا، يمثلون 12 مجلس قضائي، من بين 14 مجلس تابع لغرفة الوسط، تصدرت العاصمة وكالعادة قائمة الترشيحات بـ10 مترشحين، تليها كل من بومرداس والمسيلة بـ5 مترشحين لكل منهما، ثم تيبازة والبويرة بـ3 مترشحين لكل منهما، فثلاث مجالس قضائية ممثلة بـ2 مترشحين لكل منهم وهما البليدة والشلف والجلفة، واربعة مجالس بمترشح واحد وهم تيزي وزو، المدية، الاغواط وغرداية.
والملاحظ على قائمة الترشيحات دخول 6 اعضاء من الغرفة المنتهية عهدتها صباح السبت، السباق الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، يتقدمهم الرئيسان الأسبقان سعدو رشيد ومحمودي احمد، رفقة الأمين العام للغرفة الوطنية لزرقي امحمد والاساتذة زرقان الحواس، مباركي جمال وسلامي مدني، كما ضمت القائمة أسماء كانت في الغرف السابقة كالاساتذة دار بيضاء محمد، العارية بولرباح ولزرق محمد الشريف. وشملت القائمة حضور ثلاث منسقين للسباق الانتخابي وهم الاساتذة ربعي رابح (الجزائر) لعروسي إلهام (بومرداس) جبلاحي أحمد (المسيلة)، كما ضمت القائمة بعض الوجوه التي ناضلت على مستوى القواعد مثل الاساتذة بن فايزة حسين، سحنين احمد، بوطبيلة مليكة، عكوش عبد القادر.
وعلى خلاف انتخابات سنتي 2011 و2014 يشهد موعد السبت القادم مشاركة وجوه شابة من الدفعة الاخيرة، التي تدعمت بها المهنة منذ عشر سنوات، مثل الاساتذة حيمر فتيحة، يحيى شريف، برادعي العمري (الجزائر) بلحاج علي، مختاري عبد الرزاق، يونس خير الدين (بومرداس) عيساني فؤاد، نوار سهيل، خوني منير، زيتوني علي (المسيلة) محمودي محمد، بوقرين محمد رضا (تيبازة) سماتي خليفة، عصماني سعيد (البويرة) بطاش عبد الحميد، عمرون محمد (الشلف) سمانة محمد (البليدة) عميش عمر (تيزي وزو) بن عبد الله عز الدين (الجلفة) فرج الله شيخ (غرداية).
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
196 ساعة أمام الحكومة لتمرير قرار طبع الأوراق النقدية!
2بوتفليقة يأمر بآلية لمراقبة طبع الأموال
3لا تنسوا أن التلميذ هو سبب وجود المهنة التي تمارسونها!
4قوائم بأسماء وعناوين المعنيين بضريبة الثروة لدى مصالح الضرائب!
5المٌتحسّسون من لسعات النحل يطالبون بحٌقن
Français English
الرأي
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
محمد الهادي الحسني
سراب
جمال لعلامي
مير بالموس والكرابيلا!
رشيد ولد بوسيافة
هل نحن مطالبون بالاعتذار لفرنسا؟!
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
الجمعية الانتخابية هذا السبت بالشيراطون
36 مترشحا لتمثيل محضري غرفة الوسط
سفيان. ع
تنظم هذا السبت، بفندق الشيراطون بالعاصمة، آخر انتخابات تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين للعهدة الجديدة 2017 – 2020، بعد التعرف منذ أسبوعين على التشكيلة الجديدة لغرفة الغرب، والترقب خلال هذه الليلة، لمعرفة الاعضاء الجدد في غرفة الشرق، ليفسح المجال مع مطلع الاسبوع القادم، لعملية انتخاب 15 عضوا، يقودون غرفة الوسط خلال السنوات الثلاثة القادمة، قبل أن تعقد الغرفة الوطنية أول جمعية عامة لها بتشكيلتها الجديدة، قبل نهاية الشهر الجاري، لانتخاب الرئيس الجديد للغرفة رفقة مكتبه التنفيذي.
تغطيات ذات صلة
36 مترشحا لتمثيل محضري غرفة الوسط
مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة يصادق على قانون المالية 2018
زاوية الهامل "تتفهم" انتقادات الناشطين
قوائم بأسماء وعناوين المعنيين بضريبة الثروة لدى مصالح الضرائب!
لا تنسوا أن التلميذ هو سبب وجود المهنة التي تمارسونها!
انتخابات هذا السبت، ستعرف مشاركة 36 مترشحا، يمثلون 12 مجلس قضائي، من بين 14 مجلس تابع لغرفة الوسط، تصدرت العاصمة وكالعادة قائمة الترشيحات بـ10 مترشحين، تليها كل من بومرداس والمسيلة بـ5 مترشحين لكل منهما، ثم تيبازة والبويرة بـ3 مترشحين لكل منهما، فثلاث مجالس قضائية ممثلة بـ2 مترشحين لكل منهم وهما البليدة والشلف والجلفة، واربعة مجالس بمترشح واحد وهم تيزي وزو، المدية، الاغواط وغرداية.
والملاحظ على قائمة الترشيحات دخول 6 اعضاء من الغرفة المنتهية عهدتها صباح السبت، السباق الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، يتقدمهم الرئيسان الأسبقان سعدو رشيد ومحمودي احمد، رفقة الأمين العام للغرفة الوطنية لزرقي امحمد والاساتذة زرقان الحواس، مباركي جمال وسلامي مدني، كما ضمت القائمة أسماء كانت في الغرف السابقة كالاساتذة دار بيضاء محمد، العارية بولرباح ولزرق محمد الشريف. وشملت القائمة حضور ثلاث منسقين للسباق الانتخابي وهم الاساتذة ربعي رابح (الجزائر) لعروسي إلهام (بومرداس) جبلاحي أحمد (المسيلة)، كما ضمت القائمة بعض الوجوه التي ناضلت على مستوى القواعد مثل الاساتذة بن فايزة حسين، سحنين احمد، بوطبيلة مليكة، عكوش عبد القادر.
وعلى خلاف انتخابات سنتي 2011 و2014 يشهد موعد السبت القادم مشاركة وجوه شابة من الدفعة الاخيرة، التي تدعمت بها المهنة منذ عشر سنوات، مثل الاساتذة حيمر فتيحة، يحيى شريف، برادعي العمري (الجزائر) بلحاج علي، مختاري عبد الرزاق، يونس خير الدين (بومرداس) عيساني فؤاد، نوار سهيل، خوني منير، زيتوني علي (المسيلة) محمودي محمد، بوقرين محمد رضا (تيبازة) سماتي خليفة، عصماني سعيد (البويرة) بطاش عبد الحميد، عمرون محمد (الشلف) سمانة محمد (البليدة) عميش عمر (تيزي وزو) بن عبد الله عز الدين (الجلفة) فرج الله شيخ (غرداية).