الجمعية الانتخابية هذا السبت بالشيراطون 36 مترشحا لتمثيل محضري غرفة الوسط

تنظم هذا السبت، بفندق الشيراطون بالعاصمة، آخر انتخابات تجديد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين للعهدة الجديدة 2017 – 2020، بعد التعرف منذ أسبوعين على التشكيلة الجديدة لغرفة الغرب، والترقب خلال هذه الليلة، لمعرفة الاعضاء الجدد في غرفة الشرق، ليفسح المجال مع مطلع الاسبوع القادم، لعملية انتخاب 15 عضوا، يقودون غرفة الوسط خلال السنوات الثلاثة القادمة، قبل أن تعقد الغرفة الوطنية أول جمعية عامة لها بتشكيلتها الجديدة، قبل نهاية الشهر الجاري، لانتخاب الرئيس الجديد للغرفة رفقة مكتبه التنفيذي.

انتخابات هذا السبت، ستعرف مشاركة 36 مترشحا، يمثلون 12 مجلس قضائي، من بين 14 مجلس تابع لغرفة الوسط، تصدرت العاصمة وكالعادة قائمة الترشيحات بـ10 مترشحين، تليها كل من بومرداس والمسيلة بـ5 مترشحين لكل منهما، ثم تيبازة والبويرة بـ3 مترشحين لكل منهما، فثلاث مجالس قضائية ممثلة بـ2 مترشحين لكل منهم وهما البليدة والشلف والجلفة، واربعة مجالس بمترشح واحد وهم تيزي وزو، المدية، الاغواط وغرداية.

والملاحظ على قائمة الترشيحات دخول 6 اعضاء من الغرفة المنتهية عهدتها صباح السبت، السباق الانتخابي للمرة الثانية على التوالي، يتقدمهم الرئيسان الأسبقان سعدو رشيد ومحمودي احمد، رفقة الأمين العام للغرفة الوطنية لزرقي امحمد والاساتذة زرقان الحواس، مباركي جمال وسلامي مدني، كما ضمت القائمة أسماء كانت في الغرف السابقة كالاساتذة دار بيضاء محمد، العارية بولرباح ولزرق محمد الشريف. وشملت القائمة حضور ثلاث منسقين للسباق الانتخابي وهم الاساتذة ربعي رابح (الجزائر) لعروسي إلهام (بومرداس) جبلاحي أحمد (المسيلة)، كما ضمت القائمة بعض الوجوه التي ناضلت على مستوى القواعد مثل الاساتذة بن فايزة حسين، سحنين احمد، بوطبيلة مليكة، عكوش عبد القادر.

وعلى خلاف انتخابات سنتي 2011 و2014 يشهد موعد السبت القادم مشاركة وجوه شابة من الدفعة الاخيرة، التي تدعمت بها المهنة منذ عشر سنوات، مثل الاساتذة حيمر فتيحة، يحيى شريف، برادعي العمري (الجزائر) بلحاج علي، مختاري عبد الرزاق، يونس خير الدين (بومرداس) عيساني فؤاد، نوار سهيل، خوني منير، زيتوني علي (المسيلة) محمودي محمد، بوقرين محمد رضا (تيبازة) سماتي خليفة، عصماني سعيد (البويرة) بطاش عبد الحميد، عمرون محمد (الشلف) سمانة محمد (البليدة) عميش عمر (تيزي وزو) بن عبد الله عز الدين (الجلفة) فرج الله شيخ (غرداية).