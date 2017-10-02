استياء بالشارع وتعطل لمصالح المواطنين السيول تفضح "بريكولاج" المشاريع التنموية بغرداية

كشفت الأمطار الغزيرة المتساقطة خلال الأيام القليلة الماضية بولاية غرداية عيوب إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية والتنموية، من أرصفة وطرقات، وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها، مما أثار استياء المواطنين في عدة بلديات، وكبدتهم معاناة كبيرة، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية تذكر.

واستنكر سكان عدة أحياء وسط بلدية غرداية مثل بابا والجمة، بابا السعد، كركورة، ألوضعية التي آلت إليها طرقات الحي، حيث تحولت إلى برك مائية، سقط فيها الكثير من التلاميذ خلال ذهابهم للمدرسة أو إيابهم منها، خاصة وأن المنطقة تعرف كثافة سكانية معتبرة، ويعود المشكل حسب مواطني الحي إلى وجود حفر عديدة على مستوى الطريق، مطالبين السلطات المحلية بإيجاد حل لها.

كما شهدت عدة شوارع رئيسية بمختلف البلديات على غرار زلفانة، القرارة، بنورة، بريان، تجمع المياه على شكل برك واسعة؛ بسبب انعدام بالوعات لصرف مياه الأمطار.

وأفادت لنا مصادر موثوقة أن الكميات المعتبرة للأمطار المتساقطة بإقليم غرداية، سببت انقطاع التيار الكهربائي في عدة مؤسسات عمومية، مما أدى إلى تعطل مصالح المواطنين. كما تعطلت صباح أول أمس عيادة متعدد الخدمات الشهيد براتخي عبد المالك ببلدية القرارة، لمدة ساعة ونصف، بسبب فيضان بالوعة الصرف الصحي داخل أروقة العيادة، مما اضطرت بعض الممرضات إلى جانب عاملات النظافة لتنقية العيادة، أمام أنظار المواطنين.

ويناشد المواطنون السلطات المحلية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجمع مياه الأمطار وسط الطرقات، حتى لا تشكل خطرا على حياة المواطنين، الذين استبشروا كثيرا بقدوم عدة وديان.

ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية بغرداية عدم تسجيل أية خسائر مادية أو بشرية، إثر هطول الأمطار، محذرا في نفس الوقت جميع المواطنين من توخي الحيطة والحذر للتقلبات الجوية، وعدم المغامرة عند زيارة السدود والوديان.