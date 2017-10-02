مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بحيرة لمياه الصرف الصحي تهدد سكان قرية أوهانت بإيليزي

حذر نشطون ضمن جمعيات من كارثة بيئية قد تحصل في الأفق، وذلك بسبب بركة مياه الصرف الصحي التي طفت إلى السطح مجددا، بالقرب من قرية أوهانت التابعة إلى بلدية إن أمناس بولاية إيليزي.

هذه البركة أو البحيرة ذات المياه القذرة والروائح الكريهة، كانت قد تشكلت خلال سنوات ماضية، نتيجة رمي مياه الصرف الصحي بحفرة تبعد بضعة أمتار فقط عن المساكن، وهو ما جعلها تشكل تهديدا مباشرا لسكان القرية، لا سيما أنها محفوفة بالمخاطر من جميع الجوانب، خاصة أنها قد شهدت حالات سقوط أطفال، ممن كانوا يلعبون بجوارها، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة منها، كما أدت إلى انتشار البعوض أيضا.

وبالرغم من زيارة الوالي السابق خلال سنة 2015، إلى القرية وتأكيده على ضرورة العمل المستمر للمضخة من أجل تصريف المياه القذرة بعيدا عن القرية، إلا أن البحيرة عاودت الفيضان. وأكد مواطنون ومربو إبل بالمنطقة أن سببها هو التعطل المستمر للمضخة، إذ إن هذه المشكلة حسبهم، تعتبر من أكبر الأخطار المحدقة بماشيتهم وإبلهم، بالأخص أن البحيرة في تزايد يوما بعد يوم، حيث عثروا عدة مرات على بعض جمالهم داخل هذه البركة، ظنا منها أنها بحيرة ماء. وهذا ما أصبح يهدد حياتها بالخطر. فقاموا بتوجيه نداء عبر "الشروق اليومي" إلى السلطات المحلية، وذلك من أجل التدخل لوضع حد لبركة مياه الصرف الصحي، خاصة أنها أيضا تعتبر بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة التي تتنقل عبر المياه، وهي التي تولي لها السلطات أهمية كبيرة لمكافحتها.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الفرع البلدي، اعترف هذا الأخير بأنه فعلا قد عاودت البحيرة الفيضان، مؤكدا أن سبب ذلك يعود إلى التعطل المستمر للمضخة، بحيث إنه عند توقفها عن العمل، فإن مياه الصرف الصحي تفيض نحو البركة مشكلة بذلك بحيرة. وأضاف أنه قد تم الاتصال بمصالح الديوان الوطني للتطهير من أجل تصليح هذه المضخة خلال الأيام القادمة.