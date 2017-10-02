الوالي يقرّر عدم توزيع سكنات غير جاهزة غليان شعبي لتأخر توزيع السكنات والقطع الأرضية بأدرار

كشف والي أدرار على هامش المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي للسكن بأن تأخر عملية توزيع السكنات ذات الطابع الإيجاري بأدرار سببه عدم إكمال الأشغال بالسكنات المبرمجة للتوزيع والبالغ عددها 500 سكن وليس العكس.

وذكر الوالي أنه قرّر عدم توزيع أي سكنات على مستوى بلديات الولاية، إلا إذا كانت قد اكتملت تماما وتم ربطها بكامل الشبكات.

وقال الوالي لـ" الشروق" "أطمئن الجميع أن عملية توزيع السكنات ستكون في القريب العاجل بعد إنهاء الأشغال بهذه السكنات المبرمجة للتوزيع ولا داعي للقلق، أما فيما يخص مشروع القطع الأرضية المخصصة للبناء والتي كان قد تم الإعلان عنها خلال السنة الماضية ولم يستفد منها المعنيون بالقائمة فإنه سيتم توزيعها حقا".

وأضاف نفس المسؤول، أنه تم برمجة عقب انتهاء ربط كل الملاحق ولن أوافق - يقول الوالي - على ما أنجزه الولاة السابقون دون تكملة المشاريع، ومع على المواطنين المعنيين سوى الصبر، وكذلك بخصوص توزيع القطع الأرضية، والتي سوف توزع قريبا وعددها إجمالا 8000 قطعة وإعانة مالية.