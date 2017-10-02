في ضربة جوية

روسيا تقتل سبعة قادة من جبهة النصرة

date 2017/10/05 views 168 comments 0
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icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

نقلت قناة روسيا 24 التلفزيونية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن ضربة جوية روسية قتلت 49 متشدداً من جبهة النصرة بينهم سبعة من القادة الميدانيين في محافظة إدلب السورية.

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وقطعت جبهة النصرة علاقاتها بتنظيم القاعدة العام الماضي وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام وباتت تقود تحالفاً يسمى هيئة تحرير الشام.

وقالت روسيا، الأربعاء، إنها أصابت أبو محمد الجولاني قائد فتح الشام وأحد قادة تحرير الشام إصابة بالغة في ضربة جوية في سوريا أسفرت أيضاً عن مقتل 12 من قادته الميدانيين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن الجولاني في غيبوبة.

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