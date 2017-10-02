فرنسا تغلق مسجداً ومركزاً للصلاة قرب باريس

أغلقت السلطات الفرنسية مسجداً ومكاناً للصلاة في ضاحية باريس بسبب "خطب متطرفة" و"إشادة بالإرهاب"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر متطابقة، الأربعاء.

وبموجب قرار صدر، الاثنين، عن الإدارة المحلية، أغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل (شمال غرب باريس) "المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي والذي يشكل بالأحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين، تهديداً خطيراً للأمن والنظام العام".

ووصفت السلطة المحلية المسجد، بأنه "بؤرة قديمة للإسلام الراديكالي"، مؤكدة أن "بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا إلى سوريا ودول أخرى لممارسة العمل الدعوي المتطرف، اتهموا وسجنوا بعد إدانتهم بالاشتراك مع أشرار بهدف الإعداد لأعمال إرهابية".

ونفى سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج. وقال لفرانس برس: "صدمنا بذلك".

وفي فونتوني-او-روز جنوب غرب باريس، أدى قرار للسلطة المحلية إلى إغلاق قاعة للصلاة في حي بارادي بسبب "إشادة بالإرهاب".

وتأخذ السلطات على مكان الصلاة هذا السماح بتصريحات "تشكل تحريضاً على الكراهية والعنف" في داخله في 08 و15 سبتمبر الماضي.

ويفترض أن تنتهي حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات 13 نوفمبر 2015 ومددت ست مرات، في الأول من نوفمبر المقبل.

وفي إطار حالة الطوارئ أغلق 17 مركزاً آخر للعبادة للمسلمين بموجب قرارات إدارية. وما زالت تسعة من هذه المراكز مغلقة في نهاية سبتمبر.