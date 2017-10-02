امتنع تلاميذ متوسطة "تقار بريق" الواقعة وسط حي الذاتي، عن الدراسة يوما كاملا أول أمس بسبب تدفق المياه القذرة من بالوعات الصرف، التي أعاقت دخولهم حيث وصل قُطرها إلى غاية المدخل الرئيس للمؤسسة.
وأدت هذه الوضعية إلى حالة من الغضب والغليان لدى التلاميذ، لا سيما أن تدفق المياه القذرة لم يتوقف منذ عدة أيام، في ظل سكوت السلطات المحلية بالبلدية، ما اضطر التلاميذ إلى الاحتجاج والتوقف عن الدراسة، تعبيرا عن سخطهم وامتعاضهم من هذا الوضع الذي تسبب في انتشار الروائح الكريهة التي سدت أنوفهم، بالإضافة إلى المنظر المُقرف للمياه القذرة والأوحال التي يشمئز لها الإنسان، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها هذا المكان تدفق المياه القذرة، فتحولت من بين النقاط السوداء على مدار السنة. وتكرر هذا المشهد منذ عدة سنوات، دون إيجاد حل نهائي لها، حتى الأولياء بدورهم نقلوا امتعاضهم إلى "الشروق اليومي"، من هذا الوضع الذي قد يتسبب في إصابة أبنائهم بأمراض عديدة وأصبحت تعيقهم عن دخول مؤسساتهم بكل راحة، رغم الشكاوي العديدة التي أبلغها هؤلاء إلى المسؤولين بالبلدية، لكن دون جدوى، وجدد هؤلاء الأولياء نداءهم من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل نهائي لهذه الأوضاع المتعفنة وإبعاد هذا الشبح الذي يطارد هؤلاء التلاميذ.
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بسبب تدفق المياه القذرة أمام المؤسسة
تلاميذ متوسطة تقار بريق يمتنعون عن الدراسة بالمغير
نور الدين غزال
امتنع تلاميذ متوسطة "تقار بريق" الواقعة وسط حي الذاتي، عن الدراسة يوما كاملا أول أمس بسبب تدفق المياه القذرة من بالوعات الصرف، التي أعاقت دخولهم حيث وصل قُطرها إلى غاية المدخل الرئيس للمؤسسة.
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وأدت هذه الوضعية إلى حالة من الغضب والغليان لدى التلاميذ، لا سيما أن تدفق المياه القذرة لم يتوقف منذ عدة أيام، في ظل سكوت السلطات المحلية بالبلدية، ما اضطر التلاميذ إلى الاحتجاج والتوقف عن الدراسة، تعبيرا عن سخطهم وامتعاضهم من هذا الوضع الذي تسبب في انتشار الروائح الكريهة التي سدت أنوفهم، بالإضافة إلى المنظر المُقرف للمياه القذرة والأوحال التي يشمئز لها الإنسان، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يشهد فيها هذا المكان تدفق المياه القذرة، فتحولت من بين النقاط السوداء على مدار السنة. وتكرر هذا المشهد منذ عدة سنوات، دون إيجاد حل نهائي لها، حتى الأولياء بدورهم نقلوا امتعاضهم إلى "الشروق اليومي"، من هذا الوضع الذي قد يتسبب في إصابة أبنائهم بأمراض عديدة وأصبحت تعيقهم عن دخول مؤسساتهم بكل راحة، رغم الشكاوي العديدة التي أبلغها هؤلاء إلى المسؤولين بالبلدية، لكن دون جدوى، وجدد هؤلاء الأولياء نداءهم من أجل التدخل العاجل وإيجاد حل نهائي لهذه الأوضاع المتعفنة وإبعاد هذا الشبح الذي يطارد هؤلاء التلاميذ.