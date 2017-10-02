مرة أخرى، يتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستفزاز، لكن هذه المرة مع مواطني بورتوريكو التي ضربها الإعصار مؤخراً، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الأربعاء.
وتم تصوير الرئيس الأمريكي وهو يرمي لفافات المناديل الورقية على بعض مواطني بورتوريكو في أثناء رحلة ترامب هناك، الثلاثاء، حسب موقع People.
وألقى ترامب كلمة وسط عدد من الناجين خلال زيارته لكنيسة في مدينة غواينابو، حيث بدأ برمي بعض المعونات مثل الأرز البني وعلب التونة، إلا أنه بدأ في رمي لفافات المناديل وكأنها كرات سلة.
الفيديو انتشر سريعاً على الشبكات الاجتماعية، حيث عبر العديد من مواطني بورتوريكو وأمريكا عن غضبهم تجاه هذا الفعل.
ولم يكتف الرئيس الأمريكي بفعله هذا؛ بل صدر عنه بعض التصريحات المستفزة، مثل أن إعصار ماريا الذي ضرب بوتوريكو ليس كارثة حقيقية ولا يمكن مقارنته بإعصار كاترينا الذي ضرب أمريكا من حيث عدد القتلى، حسب The Atlantic.
وقال ترامب: "الموت مرعب، لكن إذا نظرتم إلى كارثة مثل كاترينا والمئات المئات الذين خلفتهم، ثم تنظر إلى ما حدث هنا (بورتوريكو) وما هو عدد قتلاكم، 16 شخصاً مقابل الآلاف".
وأضاف ترامب: "يجب أن تكونوا فخورين، 16 فقط حرفياً في مقابل الآلاف من الناس"، إلا أن العدد الذي ذكره الرئيس الأمريكي كان منذ أيام، في حين أن الجهات الحكومية تقترح حالياً أرقاماً أعلى من ذاك بكثير.
منشور
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1القتلى في مجازر الروهينغا أحسن حظا من الأحياء!
2تصريحات لوزير خارجية بريطانيا قد تطيح به
3"صفقة القرن لا تعني التنازل عن أي أرض مصرية للفلسطينيين"
4"داعش" يبث فيديو لجنديّين روسيين أسَرَهُما في سوريا
5روسيا تصيب الجولاني في سوريا
Français English
الرأي
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
الفيديو
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
ترامب يستفز الناجين من إعصار بورتوريكو.. ماذا فعل؟
وكالات - الشروق أونلاين
مرة أخرى، يتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستفزاز، لكن هذه المرة مع مواطني بورتوريكو التي ضربها الإعصار مؤخراً، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الأربعاء.
تغطيات ذات صلة
السعودية: توقيف العشرات بتهم التحريض ونشر الأكاذيب
ترامب يستفز الناجين من إعصار بورتوريكو.. ماذا فعل؟
فرنسا تغلق مسجداً ومركزاً للصلاة قرب باريس
روسيا تقتل سبعة قادة من جبهة النصرة
"لن نقبل باستنساخ تجربة حزب الله في غزة"
وتم تصوير الرئيس الأمريكي وهو يرمي لفافات المناديل الورقية على بعض مواطني بورتوريكو في أثناء رحلة ترامب هناك، الثلاثاء، حسب موقع People.
وألقى ترامب كلمة وسط عدد من الناجين خلال زيارته لكنيسة في مدينة غواينابو، حيث بدأ برمي بعض المعونات مثل الأرز البني وعلب التونة، إلا أنه بدأ في رمي لفافات المناديل وكأنها كرات سلة.
الفيديو انتشر سريعاً على الشبكات الاجتماعية، حيث عبر العديد من مواطني بورتوريكو وأمريكا عن غضبهم تجاه هذا الفعل.
ولم يكتف الرئيس الأمريكي بفعله هذا؛ بل صدر عنه بعض التصريحات المستفزة، مثل أن إعصار ماريا الذي ضرب بوتوريكو ليس كارثة حقيقية ولا يمكن مقارنته بإعصار كاترينا الذي ضرب أمريكا من حيث عدد القتلى، حسب The Atlantic.
وقال ترامب: "الموت مرعب، لكن إذا نظرتم إلى كارثة مثل كاترينا والمئات المئات الذين خلفتهم، ثم تنظر إلى ما حدث هنا (بورتوريكو) وما هو عدد قتلاكم، 16 شخصاً مقابل الآلاف".
وأضاف ترامب: "يجب أن تكونوا فخورين، 16 فقط حرفياً في مقابل الآلاف من الناس"، إلا أن العدد الذي ذكره الرئيس الأمريكي كان منذ أيام، في حين أن الجهات الحكومية تقترح حالياً أرقاماً أعلى من ذاك بكثير.
منشور