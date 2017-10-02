ترامب يستفز الناجين من إعصار بورتوريكو.. ماذا فعل؟

مرة أخرى، يتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستفزاز، لكن هذه المرة مع مواطني بورتوريكو التي ضربها الإعصار مؤخراً، كما نقل موقع "هاف بوست عربي"، الأربعاء.

وتم تصوير الرئيس الأمريكي وهو يرمي لفافات المناديل الورقية على بعض مواطني بورتوريكو في أثناء رحلة ترامب هناك، الثلاثاء، حسب موقع People.

وألقى ترامب كلمة وسط عدد من الناجين خلال زيارته لكنيسة في مدينة غواينابو، حيث بدأ برمي بعض المعونات مثل الأرز البني وعلب التونة، إلا أنه بدأ في رمي لفافات المناديل وكأنها كرات سلة.

الفيديو انتشر سريعاً على الشبكات الاجتماعية، حيث عبر العديد من مواطني بورتوريكو وأمريكا عن غضبهم تجاه هذا الفعل.

ولم يكتف الرئيس الأمريكي بفعله هذا؛ بل صدر عنه بعض التصريحات المستفزة، مثل أن إعصار ماريا الذي ضرب بوتوريكو ليس كارثة حقيقية ولا يمكن مقارنته بإعصار كاترينا الذي ضرب أمريكا من حيث عدد القتلى، حسب The Atlantic.

وقال ترامب: "الموت مرعب، لكن إذا نظرتم إلى كارثة مثل كاترينا والمئات المئات الذين خلفتهم، ثم تنظر إلى ما حدث هنا (بورتوريكو) وما هو عدد قتلاكم، 16 شخصاً مقابل الآلاف".

وأضاف ترامب: "يجب أن تكونوا فخورين، 16 فقط حرفياً في مقابل الآلاف من الناس"، إلا أن العدد الذي ذكره الرئيس الأمريكي كان منذ أيام، في حين أن الجهات الحكومية تقترح حالياً أرقاماً أعلى من ذاك بكثير.

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