أعلنت السلطات السعودية عبر جهاز رئاسة أمن الدولة، مساء الأربعاء، توقيف عشرات الأشخاص على خلفية قيامهم بنشر "أكاذيب" والتحريض على ارتكاب أفعال جرمية.
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه رصد "مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام" وتحرض "بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".
وأضاف أنه تمكن من تحديد "أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً "التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم". ولم يحدد جهاز أمن الدولة طبيعة مقاطع الفيديو وما تحتويه.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 24 شخصاً في منطقة حائل وسط المملكة استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "في الترويج للأكاذيب والمبالغات" حول ملابسات قضية اجتماعية "بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية". ولم توضح الوزارة حيثيات القضية، إلا أن وسائل إعلام سعودية ذكرت أنها مرتبطة برفض زواج فتاة من رجل من قبيلة أخرى.
وشهدت السعودية في الأسابيع الأخيرة توقيف عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1القتلى في مجازر الروهينغا أحسن حظا من الأحياء!
2تصريحات لوزير خارجية بريطانيا قد تطيح به
3"صفقة القرن لا تعني التنازل عن أي أرض مصرية للفلسطينيين"
4"داعش" يبث فيديو لجنديّين روسيين أسَرَهُما في سوريا
5روسيا تصيب الجولاني في سوريا
Français English
الرأي
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
صالح عوض
غزة دوما
الفيديو
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
السعودية: توقيف العشرات بتهم التحريض ونشر الأكاذيب
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت السلطات السعودية عبر جهاز رئاسة أمن الدولة، مساء الأربعاء، توقيف عشرات الأشخاص على خلفية قيامهم بنشر "أكاذيب" والتحريض على ارتكاب أفعال جرمية.
تغطيات ذات صلة
السعودية: توقيف العشرات بتهم التحريض ونشر الأكاذيب
ترامب يستفز الناجين من إعصار بورتوريكو.. ماذا فعل؟
فرنسا تغلق مسجداً ومركزاً للصلاة قرب باريس
روسيا تقتل سبعة قادة من جبهة النصرة
"لن نقبل باستنساخ تجربة حزب الله في غزة"
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه رصد "مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام" وتحرض "بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".
وأضاف أنه تمكن من تحديد "أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً "التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم". ولم يحدد جهاز أمن الدولة طبيعة مقاطع الفيديو وما تحتويه.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 24 شخصاً في منطقة حائل وسط المملكة استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي "في الترويج للأكاذيب والمبالغات" حول ملابسات قضية اجتماعية "بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية". ولم توضح الوزارة حيثيات القضية، إلا أن وسائل إعلام سعودية ذكرت أنها مرتبطة برفض زواج فتاة من رجل من قبيلة أخرى.
وشهدت السعودية في الأسابيع الأخيرة توقيف عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.