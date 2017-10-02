حي الرصفة في بوسعادة بالمسيلة تسوية عقود الملكية وانجاز مرافق إدارية وخدماتية مطالب السكان

جدّد، المستفيدون من سكنات البنك العالمي في بوسعادة بالمسيلة، نداءهم إلى السلطات المحلية والولائية من أجل وضع حد لمعاناتهم طيلة عقد من الزمن دون بوادر انفراج تلوح في الأفق، إضافة إلى نقص وانعدام كافة المرافق التي تضمن لهم حياة كريمة.

المستفيدون بحي الرصفة وعلى لسان بعضهم أوضحوا في حديثهم مع "الشروق" بأن سكناتهم المقدرة بـ 210 وحدة، التي استفادوا منها منذ نحو 11 سنة في إطار القضاء على البيوت الهشة والقصديرية لم تسو لها عقود الملكية، ما أدخلهم في دوامة لا بداية ولا نهاية لها ورحلات عذاب بين مختلف الجهات الإدارية ذات الصلة بهذا الملف من مصالح البلدية إلى الوكالة العقارية دون بوادر انفراج.

ولا تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد بل تمتد إلى عديد السلبيات التي كانت ولا تزال محل شكاوى ومراسلات إلى السلطات الوصية، إلا أنها لم تحرك ساكنا وتركتهم يتخبطون، يأتي على رأسها نقص المرافق كقاعة علاج، أو فرع إداري وملعب جواري وفرع بريدي، إضافة إلى الخطر الذي يتربص بهم وبأطفالهم من الوادي الفاصل بين حيي غزة و5 جويلية وتجمّعهم السكاني.

ناهيك عن فوضى العمران والرمي العشوائي لبقايا الأشغال التي حوّلت الموقع إلى ريف مفتوح وغزو الكلاب الضالة، دون الحديث عن معاناتهم اليومية مع النقل والكثير من النقائص التي يأملون أن تجد التفاتة تنهي سنوات من التعب والترقب وتعيد إليهم بصيصا من الأمل لانتشالهم من الوضعية الحالية.