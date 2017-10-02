قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية الحاج جيلاني محمد، إن غياب الرقابة ومؤسسات الدولة وراء انتشار "الشكارة والبلطجية" قبل المحليات المقررة في 23 نوفمبر، متهما أحزاب السلطة على رأسها الأفلان والارندي بالتورط في فضائح شراء التوقيعات والبزنسة بالقوائم، وممارسة البيروقراطية ضد الأحزاب المحسوبة على المعارضة.
جدد الحاج جيلالي في تصريح لـ"الشروق"، تمسك حزبه بمبادرة الإجماع الوطني التي قال "إنها ميعت من طرف السلطة"، حيث اعتبر "برنامج الإجماع الوطني الذي طرحه الأفافاس تم تمييعه لصالح السلطة التي سرقت مقترحاته، وأعادت طرحه بهدف خدمة برنامجها الحكومي"، هذه الأخيرة التي قال إنها غائبة والدليل فشلها في تطبيق دولة ديمقراطية تحترم القانون، وتابع محدثنا قوله "التجاوزات التي حصلت أثناء عملية جمع التوقيعات الخاصة بالمحليات خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى الإمكانيات التي وضعت لخدمة أحزاب السلطة خاصة على المستوى الإداري أين تم تسجيل تجاوزات بالجملة، على إثرها تم إخطار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال.
وبالعودة إلى قرار الحكومة الأخير، بخصوص التوجه نحو استغلال الغاز الصخري، اعتبر السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أنه قرار جاء بشكل أحادي وفيه مساس صارخ بسيادة الشعب على ثروات الدولة، مؤكدا بأن القرار يشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية في منطقة الجنوب والتي يمكن استغلالها في الفلاحة بدل إهدارها في استخراج الغاز الصخري، فضلا عن المبالغ المالية التي يتطلبها استغلال هذا المورد، معلقا في نفس الوقت على قرار اعتماد الحكومة التمويل غير التقليدي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بـ"التوجه الخطير" الذي يرهن مستقبل البلاد.
وبخصوص المحليات المقبلة، كشف الحاج جيلاني عن مشاركة حزبه بـ18 قائمة خاصة بالمجالس الولائية، بينما البلديات سيشارك الأفافاس بـ348 قائمة موزعة عبر 29 ولاية على المستوى الوطني، كاشفا عن صعوبات عديدة واجهت الحزب، خاصة في الولايات التي اضطر فيها الأفافاس لجمع التوقعيات قائلا "من غير المعقول أن تجد مرشحين، وفي نفس الوقت مؤطرين في العملية الانتخابية".
من جهة أخرى، جدد المتحدث دعوته، إلى ضرورة ذهاب الجزائر إلى الجمهورية الثانية من خلال انتخاب نزيه لمجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور يحمي مصالح كل الجزائريين وليس مصالح جماعات ولوبيات معينة، رافضا خوض الأفافاس في أي حوار مع حكومة تعتمد على سياسة أحادية القرار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1قوائم بأسماء وعناوين المعنيين بضريبة الثروة لدى مصالح الضرائب!
2زاوية الهامل "تتفهم" انتقادات الناشطين
3لا تنسوا أن التلميذ هو سبب وجود المهنة التي تمارسونها!
4بوتفليقة يأمر بآلية لمراقبة طبع الأموال
5مواصلة دعم المواد الأساسية.. ورفع التجميد عن مشاريع التربية والصحة
Français English
الرأي
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
الفيديو
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية لـ"الشروق":
غياب الرقابة وراء انتشار "البزنسة" و"الشكارة" في المحليات
أسماء.ب
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية الحاج جيلاني محمد، إن غياب الرقابة ومؤسسات الدولة وراء انتشار "الشكارة والبلطجية" قبل المحليات المقررة في 23 نوفمبر، متهما أحزاب السلطة على رأسها الأفلان والارندي بالتورط في فضائح شراء التوقيعات والبزنسة بالقوائم، وممارسة البيروقراطية ضد الأحزاب المحسوبة على المعارضة.
تغطيات ذات صلة
إعفاء وكالة عدل من فوائد القروض البنكية
غياب الرقابة وراء انتشار "البزنسة" و"الشكارة" في المحليات
موظفون يترشحون للمحليات للهروب من العمل بطريقة "قانونية"
الشباب الجزائري لا يزال يرفض امتهان الفلاحة!
65 بالمائة من الناجحين في التعليم نساء يرفضن العمل بعيدا عن مساكنهن
جدد الحاج جيلالي في تصريح لـ"الشروق"، تمسك حزبه بمبادرة الإجماع الوطني التي قال "إنها ميعت من طرف السلطة"، حيث اعتبر "برنامج الإجماع الوطني الذي طرحه الأفافاس تم تمييعه لصالح السلطة التي سرقت مقترحاته، وأعادت طرحه بهدف خدمة برنامجها الحكومي"، هذه الأخيرة التي قال إنها غائبة والدليل فشلها في تطبيق دولة ديمقراطية تحترم القانون، وتابع محدثنا قوله "التجاوزات التي حصلت أثناء عملية جمع التوقيعات الخاصة بالمحليات خير دليل على ذلك"، مشيرا إلى الإمكانيات التي وضعت لخدمة أحزاب السلطة خاصة على المستوى الإداري أين تم تسجيل تجاوزات بالجملة، على إثرها تم إخطار الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال.
وبالعودة إلى قرار الحكومة الأخير، بخصوص التوجه نحو استغلال الغاز الصخري، اعتبر السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أنه قرار جاء بشكل أحادي وفيه مساس صارخ بسيادة الشعب على ثروات الدولة، مؤكدا بأن القرار يشكل خطورة كبيرة على المياه الجوفية في منطقة الجنوب والتي يمكن استغلالها في الفلاحة بدل إهدارها في استخراج الغاز الصخري، فضلا عن المبالغ المالية التي يتطلبها استغلال هذا المورد، معلقا في نفس الوقت على قرار اعتماد الحكومة التمويل غير التقليدي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بـ"التوجه الخطير" الذي يرهن مستقبل البلاد.
وبخصوص المحليات المقبلة، كشف الحاج جيلاني عن مشاركة حزبه بـ18 قائمة خاصة بالمجالس الولائية، بينما البلديات سيشارك الأفافاس بـ348 قائمة موزعة عبر 29 ولاية على المستوى الوطني، كاشفا عن صعوبات عديدة واجهت الحزب، خاصة في الولايات التي اضطر فيها الأفافاس لجمع التوقعيات قائلا "من غير المعقول أن تجد مرشحين، وفي نفس الوقت مؤطرين في العملية الانتخابية".
من جهة أخرى، جدد المتحدث دعوته، إلى ضرورة ذهاب الجزائر إلى الجمهورية الثانية من خلال انتخاب نزيه لمجلس تأسيسي ينبثق عنه دستور يحمي مصالح كل الجزائريين وليس مصالح جماعات ولوبيات معينة، رافضا خوض الأفافاس في أي حوار مع حكومة تعتمد على سياسة أحادية القرار.