أقرها قانون المالية 2018 إعفاء وكالة عدل من فوائد القروض البنكية

أقر قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء، إجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل)، من بينها إعفاء القروض البنكية الممنوحة للوكالة من الفوائد.

وأدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه التشريعي عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة.

ويتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير وتحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.

ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف، أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان.