تعتزم الحكومة، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية لتشمل حظيرة السكنات المُنجزة والمستغلة بعد تاريخ الفاتح جانفي 2004، بعد ما كان الإجراء السابق يشمل السكنات المنجزة قبل التاريخ المذكور سلفا، على أن يحتسب سعر التنازل عن السكن العمومي الإيجاري حسب سن الحظيرة.
ونقلت مصادر حكومية مطلعة لـ"الشروق"، أن الجهاز التنفيذي بقيادة الوزير الأول احمد اويحيى، يبحث عن تنويع موارد مالية للخزينة العمومية، التي تعاني الشح بعد تهاوي أسعار النفط، ومن الخيارات التي يتم تدارسها، تعميم إجراء التنازل عن السكنات العمومية، المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، خاصة وأن عملية التنازل عن الحظيرة العمومية الذي بدأته الوزارة الوصية قبل مدة يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وتحصي السلطات العمومية 673 ألف سكن خاضع للتنازل، ولم يتجاوز عدد إجمالي السكنات المتنازل عنها 175 ألف، أي بمعدل لا يتجاوز 26 بالمائة، ويبقى ما يقارب 498 ألف وحدة يتعين التنازل عنها.
ومن الحلول التي اهتدت إليها الحكومة في هذا الأجراء المستحدث حسب مصادر الشروق، خفض أو إلغاء عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية، حيث يخضع السكن إلى فترة عدم قابلية للتنازل لمدة تحدد حسب طبيعة صيغة السكن بـ10 سنوات بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية، و5 سنوات بالنسبة للسكنات المستفيدة من إعانات الدولة مثل التساهمي، والترقوي العمومي وسكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
ووفق الإجراء الجديد، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فسيكون التخفيض حسب فئة الحظيرة المصنفة حسب السن، وتقترح الحكومة تخفيض مدة 10 سنوات، إلى سنة واحدة بالنسبة للحظيرة المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، وسنتين للسكنات المنجزة بين 2004 و2009، و3 سنوات بالنسبة للحظيرة المنجزة من سنة 2010 إلى يومنا هذا.
وفيما يخص السكن المدعم، والتي حددت المدة الحالية لعدم قابلية التنازل عنه، بخمس سنوات، فسيتم إعادة التنازل بالنسبة للمستفيدين، بشرط أن يقوموا بتسديد الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة والبالغة 70 مليون سنتيم، وإعادة إمكانية التنازل التي سبق تكريسها، مع العلم أن عدد الإعانات الممنوحة من طرف الدولة إلى يومنا، قد بلغت 568 ألف إعانة، بغلاف مالي يناهز 398 مليار دينار، حولت من ميزانية الدولة للمستفيدين من السكن وفق الصيغ السابقة.
وحسب المقترحات الجديدة الموضوعة كذلك، سيتم مراجعة عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية بمختلف الصيغ.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1قوائم بأسماء وعناوين المعنيين بضريبة الثروة لدى مصالح الضرائب!
2زاوية الهامل "تتفهم" انتقادات الناشطين
3لا تنسوا أن التلميذ هو سبب وجود المهنة التي تمارسونها!
4بوتفليقة يأمر بآلية لمراقبة طبع الأموال
5مواصلة دعم المواد الأساسية.. ورفع التجميد عن مشاريع التربية والصحة
Français English
الرأي
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
الفيديو
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
الحكومة تبحث عن موارد جديدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية
التنازل عن ملكية نصف مليون مسكن للمواطنين
عبد السلام سكية
صحافي ورئيس قسم القسم الدولي بجريدة الشروق اليومي
تعتزم الحكومة، توسيع دائرة التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية لتشمل حظيرة السكنات المُنجزة والمستغلة بعد تاريخ الفاتح جانفي 2004، بعد ما كان الإجراء السابق يشمل السكنات المنجزة قبل التاريخ المذكور سلفا، على أن يحتسب سعر التنازل عن السكن العمومي الإيجاري حسب سن الحظيرة.
تغطيات ذات صلة
إعفاء وكالة عدل من فوائد القروض البنكية
غياب الرقابة وراء انتشار "البزنسة" و"الشكارة" في المحليات
موظفون يترشحون للمحليات للهروب من العمل بطريقة "قانونية"
الشباب الجزائري لا يزال يرفض امتهان الفلاحة!
65 بالمائة من الناجحين في التعليم نساء يرفضن العمل بعيدا عن مساكنهن
ونقلت مصادر حكومية مطلعة لـ"الشروق"، أن الجهاز التنفيذي بقيادة الوزير الأول احمد اويحيى، يبحث عن تنويع موارد مالية للخزينة العمومية، التي تعاني الشح بعد تهاوي أسعار النفط، ومن الخيارات التي يتم تدارسها، تعميم إجراء التنازل عن السكنات العمومية، المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، خاصة وأن عملية التنازل عن الحظيرة العمومية الذي بدأته الوزارة الوصية قبل مدة يسير بوتيرة بطيئة للغاية.
وتحصي السلطات العمومية 673 ألف سكن خاضع للتنازل، ولم يتجاوز عدد إجمالي السكنات المتنازل عنها 175 ألف، أي بمعدل لا يتجاوز 26 بالمائة، ويبقى ما يقارب 498 ألف وحدة يتعين التنازل عنها.
ومن الحلول التي اهتدت إليها الحكومة في هذا الأجراء المستحدث حسب مصادر الشروق، خفض أو إلغاء عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية، حيث يخضع السكن إلى فترة عدم قابلية للتنازل لمدة تحدد حسب طبيعة صيغة السكن بـ10 سنوات بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية، و5 سنوات بالنسبة للسكنات المستفيدة من إعانات الدولة مثل التساهمي، والترقوي العمومي وسكن البيع بالإيجار والترقوي العمومي.
ووفق الإجراء الجديد، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري، فسيكون التخفيض حسب فئة الحظيرة المصنفة حسب السن، وتقترح الحكومة تخفيض مدة 10 سنوات، إلى سنة واحدة بالنسبة للحظيرة المنجزة قبل الفاتح جانفي 2004، وسنتين للسكنات المنجزة بين 2004 و2009، و3 سنوات بالنسبة للحظيرة المنجزة من سنة 2010 إلى يومنا هذا.
وفيما يخص السكن المدعم، والتي حددت المدة الحالية لعدم قابلية التنازل عنه، بخمس سنوات، فسيتم إعادة التنازل بالنسبة للمستفيدين، بشرط أن يقوموا بتسديد الإعانة المالية الممنوحة من طرف الدولة والبالغة 70 مليون سنتيم، وإعادة إمكانية التنازل التي سبق تكريسها، مع العلم أن عدد الإعانات الممنوحة من طرف الدولة إلى يومنا، قد بلغت 568 ألف إعانة، بغلاف مالي يناهز 398 مليار دينار، حولت من ميزانية الدولة للمستفيدين من السكن وفق الصيغ السابقة.
وحسب المقترحات الجديدة الموضوعة كذلك، سيتم مراجعة عدم قابلية التنازل عن السكنات العمومية بمختلف الصيغ.