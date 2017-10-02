ترفض التواصل معهم أيام الاستقبال أولياء التلاميذ ينددون بتجاوزات أستاذة بإبتدائية أول نوفمبر 54 بالعاشور

ندد عدد من أولياء التلاميذ، بمدرسة أول نوفمبر 1954، بحي وادي الرمان ببليدة العاشور، بتجاوزات أستاذة في الصف الثالث (قسم ب)، ترفض التواصل المباشر معهم ولا تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وعبرت والدة أحد التلاميذ، لـ"الشروق"، عن استغرابها الطريقة التي تتعامل بها الأستاذة مع تلاميذها، مشيرة إلى أن ابنها لا يجد صعوبة كبيرة في استيعاب المعلومات: "إنه الموسم الدراسي الثاني الذي تشرف فيه هذه الأستاذة على ابني، وحسب ما يسرد لي يوميا مما يحدث معهم في القسم، فإن هذه الأستاذة تخلط في بعض المعلومات، ولا توصلها كما يجب إلى التلاميذ.. الغريب أنها ترفض مقابلة أي وليّ أيام الاستقبال المحدد في الثلاثاء والخميس، فالأسبوع الماضي أساتذة المدرسة استقبلوا أولياء التلاميذ، إلا هي، فقد رفضت وتحججت بأنها لم تكن تعلم بأن يوم الثلاثاء مخصص للاستقبال"، ثم واصلت: "مديرة المدرسة غائبة في أغلب الأحيان، وعندما اشتكينا إلى نائبتها دافعت الأخيرة عن الأستاذة، واقترحت الاستماع إلى الشكاوى ونقلها فيما بعد إلى الأستاذة، وهذا أمر غير معقول فنحن نريد التواصل مع مدرسة أبنائنا مباشرة".

وحسب نفس المتحدثة، فإن هذه الأستاذة ترهق التلاميذ بدنيا: "غالبا ما تغيّر هذه الأستاذة برنامجها الأسبوعي دون سابق إنذار، وهو ما يخلط الأمور على التلاميذ، ويجبرهم على حمل كل الكراريس والكتب في حقيبتهم".