ندد عدد من أولياء التلاميذ، بمدرسة أول نوفمبر 1954، بحي وادي الرمان ببليدة العاشور، بتجاوزات أستاذة في الصف الثالث (قسم ب)، ترفض التواصل المباشر معهم ولا تقوم بواجبها على أكمل وجه.
وعبرت والدة أحد التلاميذ، لـ"الشروق"، عن استغرابها الطريقة التي تتعامل بها الأستاذة مع تلاميذها، مشيرة إلى أن ابنها لا يجد صعوبة كبيرة في استيعاب المعلومات: "إنه الموسم الدراسي الثاني الذي تشرف فيه هذه الأستاذة على ابني، وحسب ما يسرد لي يوميا مما يحدث معهم في القسم، فإن هذه الأستاذة تخلط في بعض المعلومات، ولا توصلها كما يجب إلى التلاميذ.. الغريب أنها ترفض مقابلة أي وليّ أيام الاستقبال المحدد في الثلاثاء والخميس، فالأسبوع الماضي أساتذة المدرسة استقبلوا أولياء التلاميذ، إلا هي، فقد رفضت وتحججت بأنها لم تكن تعلم بأن يوم الثلاثاء مخصص للاستقبال"، ثم واصلت: "مديرة المدرسة غائبة في أغلب الأحيان، وعندما اشتكينا إلى نائبتها دافعت الأخيرة عن الأستاذة، واقترحت الاستماع إلى الشكاوى ونقلها فيما بعد إلى الأستاذة، وهذا أمر غير معقول فنحن نريد التواصل مع مدرسة أبنائنا مباشرة".
وحسب نفس المتحدثة، فإن هذه الأستاذة ترهق التلاميذ بدنيا: "غالبا ما تغيّر هذه الأستاذة برنامجها الأسبوعي دون سابق إنذار، وهو ما يخلط الأمور على التلاميذ، ويجبرهم على حمل كل الكراريس والكتب في حقيبتهم".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1قتيل وجرحى في مواجهات بين الشرطة ومحتجين بأم البواقي
2سجين يعتدي على وكيل الجمهورية داخل المحكمة بمستغانم
3الجزائر باريس اعتبارا من 6990 دينار بدون أمتعة
4"داعش" يهدد عائلة من براقي بالتصفية واختطاف أطفالها!
5أمطار غزيرة مرتقبة شرق البلاد
Français English
الرأي
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
جمال لعلامي
متحرّشون داخل "قرعة"!
الفيديو
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
ترفض التواصل معهم أيام الاستقبال
أولياء التلاميذ ينددون بتجاوزات أستاذة بإبتدائية أول نوفمبر 54 بالعاشور
ن. ب
ندد عدد من أولياء التلاميذ، بمدرسة أول نوفمبر 1954، بحي وادي الرمان ببليدة العاشور، بتجاوزات أستاذة في الصف الثالث (قسم ب)، ترفض التواصل المباشر معهم ولا تقوم بواجبها على أكمل وجه.
تغطيات ذات صلة
أولياء التلاميذ ينددون بتجاوزات أستاذة بإبتدائية أول نوفمبر 54 بالعاشور
تسوية عقود الملكية وانجاز مرافق إدارية وخدماتية مطالب السكان
أساتذة متوسطة "ميرامار" بالرايس حميدو يحتجون
تلاميذ متوسطة تقار بريق يمتنعون عن الدراسة بالمغير
غليان شعبي لتأخر توزيع السكنات والقطع الأرضية بأدرار
وعبرت والدة أحد التلاميذ، لـ"الشروق"، عن استغرابها الطريقة التي تتعامل بها الأستاذة مع تلاميذها، مشيرة إلى أن ابنها لا يجد صعوبة كبيرة في استيعاب المعلومات: "إنه الموسم الدراسي الثاني الذي تشرف فيه هذه الأستاذة على ابني، وحسب ما يسرد لي يوميا مما يحدث معهم في القسم، فإن هذه الأستاذة تخلط في بعض المعلومات، ولا توصلها كما يجب إلى التلاميذ.. الغريب أنها ترفض مقابلة أي وليّ أيام الاستقبال المحدد في الثلاثاء والخميس، فالأسبوع الماضي أساتذة المدرسة استقبلوا أولياء التلاميذ، إلا هي، فقد رفضت وتحججت بأنها لم تكن تعلم بأن يوم الثلاثاء مخصص للاستقبال"، ثم واصلت: "مديرة المدرسة غائبة في أغلب الأحيان، وعندما اشتكينا إلى نائبتها دافعت الأخيرة عن الأستاذة، واقترحت الاستماع إلى الشكاوى ونقلها فيما بعد إلى الأستاذة، وهذا أمر غير معقول فنحن نريد التواصل مع مدرسة أبنائنا مباشرة".
وحسب نفس المتحدثة، فإن هذه الأستاذة ترهق التلاميذ بدنيا: "غالبا ما تغيّر هذه الأستاذة برنامجها الأسبوعي دون سابق إنذار، وهو ما يخلط الأمور على التلاميذ، ويجبرهم على حمل كل الكراريس والكتب في حقيبتهم".