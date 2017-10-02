أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، من باريس استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الحويجة، أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
وقال العبادي في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وجميع محبي السلام وشركائنا في التحالف الدولي ومن عانوا من الإرهاب: تحرير مدينة الحويجة تم على أيدي القوات العراقية".
وأضاف "لم يبق أمامنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا" في غرب البلاد.
وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها استعادت السيطرة على وسط قضاء الحويجة من أيدي تنظيم "داعش"، وإن المعارك تتواصل عند بعض أطرافه.
وسقطت منطقة الحويجة بيد التنظيم المتطرف في جوان 2014. وبدأت القوات العراقية في 21 سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادتها، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.
وتقع الحويجة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد، وهي أحد آخر معاقل المتشددين في العراق الذين طردوا في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.
ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على مدينتين في محافظة الأنبار الغربية هما راوة والقائم على حدود محافظة دير الزور في سوريا التي تشهد بدورها عمليات عسكرية ضد التنظيم المتطرف.
وقال العبادي: "العراق اليوم قصة نجاح في انتصاره على الإرهاب"، مضيفاً "هذا الانتصار ليس فقط للعراقيين بل لكل العالم"، داعياً إلى ملاحقة "هذه المنظمة الإرهابية في كل مكان".
وشكر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي تشكل فرنسا جزءاً منه على الدعم الذي يقدمه في الحرب على الإرهاب، معرباً عن أمله في استمرار التعاون مع فرنسا "في مرحلة السلم كما تعاوننا في مرحلة الحرب ضد داعش".
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القوات العراقية تنتزع الحويجة من "داعش"
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، من باريس استعادة القوات العراقية السيطرة على مدينة الحويجة، أحد آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق.
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وقال العبادي في ختام لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وجميع محبي السلام وشركائنا في التحالف الدولي ومن عانوا من الإرهاب: تحرير مدينة الحويجة تم على أيدي القوات العراقية".
وأضاف "لم يبق أمامنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا" في غرب البلاد.
وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها استعادت السيطرة على وسط قضاء الحويجة من أيدي تنظيم "داعش"، وإن المعارك تتواصل عند بعض أطرافه.
وسقطت منطقة الحويجة بيد التنظيم المتطرف في جوان 2014. وبدأت القوات العراقية في 21 سبتمبر عملياتها العسكرية لاستعادتها، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع مدن وعشرات القرى.
وتقع الحويجة على بعد 230 كلم شمال شرق بغداد، وهي أحد آخر معاقل المتشددين في العراق الذين طردوا في الأشهر الماضية من غالبية المناطق التي كانوا يسيطرون عليها.
ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على مدينتين في محافظة الأنبار الغربية هما راوة والقائم على حدود محافظة دير الزور في سوريا التي تشهد بدورها عمليات عسكرية ضد التنظيم المتطرف.
وقال العبادي: "العراق اليوم قصة نجاح في انتصاره على الإرهاب"، مضيفاً "هذا الانتصار ليس فقط للعراقيين بل لكل العالم"، داعياً إلى ملاحقة "هذه المنظمة الإرهابية في كل مكان".
وشكر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي تشكل فرنسا جزءاً منه على الدعم الذي يقدمه في الحرب على الإرهاب، معرباً عن أمله في استمرار التعاون مع فرنسا "في مرحلة السلم كما تعاوننا في مرحلة الحرب ضد داعش".