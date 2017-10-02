بكل من الشلف وسكيكدة وباتنة توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت عناصر للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، الأربعاء، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف وسكيكدة وباتنة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلوماتي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 04 أكتوبر 2017، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من الشلف وسكيكدة فيما أوقف أفراد الدرك الوطني عنصر دعم آخر بباتنة".

وأشار المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي سلاحين (02) ناريين و(60) قنطارا من مادة التبغ بكل من الأغواط والوادي، فيما أوقفت مفارز أخرى بكل من برج باجي مختار وعين قزام، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و(04) دراجات نارية و(1,7) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى "أوقف حرس الحدود (41) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (6.4) كيلوغرام من الكيف المعالج بمعسكر" كما ورد في ذات البيان.