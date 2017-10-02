انتخاب صالح العاروري نائباً لرئيس حركة حماس

قال مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إن القيادي صالح العاروري، انتخب نائباً لرئيس المكتب السياسي للحركة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء، الخميس.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - للأناضول، أن عملية الانتخاب بدأت قبل عدة أيام، وانتهت، فجر اليوم (الخميس).

وأضاف المصدر، إن الانتخاب تم من قبل مجلس الشورى العام للحركة، والذي يضم ممثلين عن ثلاث مناطق، هي الضفة الغربية، وقطاع غزة، و"خارج فلسطين".

وبدأت الانتخابات الداخلية لحركة حماس في 3 فيفري الماضي، على عدة مراحل، وأسفرت عن فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي للحركة، وفوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة.





من هو العاروري؟

ولد العاروري (51 عاماً) في بلدة عارورة الواقعة قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، عام 1966، وفقاً للأناضول.

وحصل العاروري على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 "العمل الطلابي الإسلامي"، في جامعة الخليل.

وبعد تأسيس حركة حماس، نهاية عام 1987، من قبل قادة جماعة الإخوان المسلمين، التحق العاروري بها.

وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي (1990-1992)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي العاروري إدارياً (بدون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة حماس.

وبدأ العاروري في الفترة الممتدة بين عامي (1991-1992) بتأسيس النواة الأولى، للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية، المعروف باسم "كتائب عز الدين القسام".

وفي عام 1992، أعاد جيش الاحتلال اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام في الضفة.

وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن سلطات الاحتلال أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر، لمدة ثلاث سنوات (حتى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.