اختفاء ثلاثة أشخاص في ظروف غامضة ببوزقان

أطلقت قرى بلديات بوزقان الواقعة شرق ولاية تيزي وزو، حملات بحث موسعة، بمعية لجان القرى وكذا مصالح الدرك الوطني، بعدما اختفى شخص ثالث منذ ثلاثة أيام.

ويتعلق الأمر برب عائلة المدعو "فريد ع" في الأربعينات من العمر، منحدر من قرية تازروت، لم يصل إلى منزله العائلي بعد خروجه من العمل، حيث اختفى بشكل مثير للشبهات وقد بوشرت عملية البحث عنه بعد مرور 24 ساعة عن اختفائه، ليضاف إلى قائمة الأشخاص المختفين، ويتعلق الأمر بعجوزين مسنين، قيل إنهما مصابان بمرض الزهايمر، إلا أنه لا أثر لهما رغم البحث عنهما في أرجاء المنطقة والولاية كلها منذ أسابيع.

الأهالي اعتبروا اختفاء الأشخاص وعدم ظهورهم أو حتى العثور على جثثهم، أمرا مثيرا للحيرة ويتطلب تدخل السلطات في القريب العاجل للوقوف على هذا الوضع، خصوصا أن الكثير من الآفات الاجتماعية أصبحت تنخر جسد المنطقة أمام مرأى وصمت السلطات.