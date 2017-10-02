مراهق يسرق 160 مليون من منزل جده ببسكرة

أقدم، مساء الأربعاء مراهق لا يتجاوز سنة 17 سنة ببلدية جمورة ببسكرة، على سرقة مبلغ 160 مليون سنتيم من جده بمسكن العائلة الكبيرة.

وأفادت مصادر مطلعة بالقضية بأن جد المراهق تفاجأ حين عودته إلى البيت باختفاء المبلغ المالي رغم أن سكان المنزل وأفراد العائلة كانوا جميعهم متواجدين في البيت ولا وجود لمحاولات سرقة خارجية من غرباء. العائلة وبعد يوم من التحري تبين أن حفيد الجد من بنته، هو من أقدم على سرقة المبلغ المالي، خلال قيامه بزيارة مسكن جده.

وحسب مصادرنا، فإن الحفيد سرق المبلغ المالي من جده بغرض مساعدة أحد أصدقائه والذي يؤدي الخدمة العسكرية بأحد ولايات الشمال، عندما كان يعاني من ضائقة مالية، وهو ما اعترف به الحفيد لعائلة جده، مضيفا أن المبلغ المتبقي، صرفه في شراء عدد من الدراجات النارية واقتناء أغراض أخرى لفائدة أصدقائه المقربين استنادا لنفس المصادر.

وقد حاولت العائلة بعد كشفها حقيقة السرقة إعادة ما تبقى من المبلغ المالي المسروق من المراهق والتقرب من أصدقاء الحفيد الذين يحوزون الأغراض المقتناة من المال المسروق بغية استرجاع ما يمكن استرجاعه.