أضحى تعطل الأجهزة الطبّية وغياب الصيانة، هاجسا يؤرق الأطباء في المستشفيات العمومية أو في عيادات الخواص، ما جعل مطلب تكوين مختصين في صيانة الأجهزة الطبية عبر معاهد التكوين المهني أكثر من ضرورة، فيما ينادي الأطباء بإبرام المستشفيات اتفاقيات مع متعاملين في مجال الصيانة، لتجنيب تبذير العملة الصعبة على أجهزة طبية، تركن في زوايا المستشفيات والعيادات بمجرد تعطّلها.
وفي هذا الصّدد، سبق لرئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان، البروفيسور كمال بوزيد، التأكيد على أن تعطل الأجهزة الطبية الخاصة بمرضى السّرطان، أهمها "السكانير" يعتبر من المشاكل التي تؤرق المختصين في المراكز العمومية للعلاج الإشعاعي.
وبدوره، تطرّق الأمين العام للجمعية الجزائرية لجراحة المخ والأعصاب، البروفسور لطفي بوبلاطة، إلى مشكل غياب صيانة الأجهزة الطبية، مؤكدا أن الدولة استثمرت الكثير من العملة الصعبة في شراء الأجهزة الطبية، لكنها بالمقابل أغفلت مسألة المتابعة والصيانة، داعيا إلى الالتفات لهذا الأمر، لا سيّما أن كل العمليات الجراحية في جراحة المخ والأعصاب تجرى بالجزائر. وخاصة أن بلدنا يعد اليوم مركزا لتكوين الأطباء الأفارقة في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وباعتراف عالمي.
وفي هذا الصدد، تضم الجزائر، 300 طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب بالجزائر، موزعين بطريقة "غيرعادلة" حسب تصريح بوبلاطة.
ومن جهة أخرى، تتولى بعض مراكز التكوين عبر الوطن، مهمة تخريج دفعات من شهادة تقني سام في إصلاح العتاد شبه الطبي لخمسة مستويات، ولكن العملية مرتبطة بسوق العمل فيما يخص هذه المهنة، فحسب تصريح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التكوين المهني والتمهين، سفيان تيسيرة في تصريح لـ"الشروق"، يوجد فرع متخصص في تكوين الباحثين عن شهادة تقني سام في صيانة العتاد شبه الطّبي بولاية المدية، والذي يشمل إصلاح أجهزة شبه طبيّة على غرار الأجهزة المستعملة في عيادات طب العيون والأسنان وغيرهما، وحسب تعبيره "كلّما زاد الطلب على هذا التخصّص، رفعنا من قدرات الاستيعاب بمراكز التكوين المهني" حسب تعبيره.
وبينما تخرج الجامعات سنويا عشرات الآلاف من مهندسي الصيانة، وغالبيتهم محالون إجباريا على البطالة لعدم وجود فرص عمل، لم تجد المستشفيات والعيادات الطبية من يصلح لها عتادها الطبي.
عطل بسيط في جهاز الأشعة يكلف مليار سنتيم
وبينما تخرج الجامعات سنويا عشرات الآلاف من مهندسي الصيانة، وغالبيتهم محالون إجباريا على البطالة لعدم وجود فرص عمل، لم تجد المستشفيات والعيادات الطبية من يصلح لها عتادها الطبي، وبقى لسنوات طويلة مهملا. والغريب أنه إذا تعطل مثلا "سكانير" في مستشفى عمومي، يلزم لإصلاحه سنوات وسنوات، في وقت تصلح العيادات الخاصة أجهزتها في وقت قصير، وهو دليل على أن الإشكال ليس في غياب المختصين في الصيانة وإنما في المسيرين.
وفي هذا الصدد، تحدثت "الشروق" مع طبيب من مستشفى بن عكنون طلب عدم ذكر اسمه، فأكد لنا أن جهاز "سكانير" و" الإيكوغرافي" معطل منذ أكثر من شهر، والإشكال حسبه، هو في الشركات التي تظفر بمناقصة اقتناء الأجهزة الطبية للمستشفيات، سواء كانت أجنبية أم جزائرية، لأن الدولة تقوم بواجبها وهي توفر دوريا أحدث الأجهزة الطبية في المستشفيات. وحسبه "بعض الشركات الأجنبية لها ممثلون في الجزائر محترفون في تعاملهم، تحضر الأجهزة وتوفر المختصين في الصيانة امتثالا لمدة الضمان، أما شركات أخرى فتختار ممثلين عنها، لا يفقهون في المجال شيئا، فيستوردون أجهزة متفاوتة في الجودة، وإذا تعطّلت يطلبون مبلغا كبيرا للصيانة".
إذن الإشكال في الصيانة، أنه تتولاه الشركة المستورِدة فقط، وهو ما يجعل أمر الاستعانة بالشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين، أكثر من ضرورة، وذلك عن طريق الاحتكاك مع الأجانب أو تنظيم دورات تكوينية بدول أخرى.
وكما أنّ أعباء الصيانة مكلفة جدا، فجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM، يكلف 20 مليار سنتيم، وقد تصل تكلفة تغيير إحدى قطع غيارها إلى مليار سنتيم، "ولا ندري إن كانت هذه المبالغ صحيحة أم مضخمة؟".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1"الفيزا" الطبية التركية لتسهيل تنقل المرضى الجزائريين
2"الروتورداج" والفراغ يجران المسنين إلى المحاكم
3أجهزة بالملايير يأكلها الصدأ في المستشفيات
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"دار الحديث" في ذكراها الثمانين
سليم قلالة
رأيٌ في مستقبل الوطنية وحبِّ الوطن
عثمان سعدي
"تاريخ الحرف العربي الجريح"
عبد القادر فضيل
هذه هي أهداف الوزيرة بن غبريط من حذف البسملة!
عمار يزلي
خُبزة بـ15 مليون سنتيم!
جمال لعلامي
يا ليل.. يا عين!
محمد حمادي
قُم للمُعلّم وفّه الاحتقارَ؟!
حبيب راشدين
عوراتُ "مدنية" الغرب لا تخصف بورق
عبد الناصر
إن مع العُسر.. يُسرا
سليم قلالة
العبرة من كردستان وكتالونيا...
الفيديو
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
تبادل التهم بين المستشفيات والشركات المصنعة بسبب تكاليف الصيانة
أجهزة بالملايير يأكلها الصدأ في المستشفيات
نادية سليماني
أضحى تعطل الأجهزة الطبّية وغياب الصيانة، هاجسا يؤرق الأطباء في المستشفيات العمومية أو في عيادات الخواص، ما جعل مطلب تكوين مختصين في صيانة الأجهزة الطبية عبر معاهد التكوين المهني أكثر من ضرورة، فيما ينادي الأطباء بإبرام المستشفيات اتفاقيات مع متعاملين في مجال الصيانة، لتجنيب تبذير العملة الصعبة على أجهزة طبية، تركن في زوايا المستشفيات والعيادات بمجرد تعطّلها.
تغطيات ذات صلة
أجهزة بالملايير يأكلها الصدأ في المستشفيات
"الروتورداج" والفراغ يجران المسنين إلى المحاكم
"الفيزا" الطبية التركية لتسهيل تنقل المرضى الجزائريين
مراكز إحصاء رقمية في كل الولايات للتكفل بـ5 ملايين مريض بالسكري
156 جمعية للتكفل بالمسنين في المنازل
وفي هذا الصّدد، سبق لرئيس المؤسسة الوطنية لأمراض السرطان، البروفيسور كمال بوزيد، التأكيد على أن تعطل الأجهزة الطبية الخاصة بمرضى السّرطان، أهمها "السكانير" يعتبر من المشاكل التي تؤرق المختصين في المراكز العمومية للعلاج الإشعاعي.
وبدوره، تطرّق الأمين العام للجمعية الجزائرية لجراحة المخ والأعصاب، البروفسور لطفي بوبلاطة، إلى مشكل غياب صيانة الأجهزة الطبية، مؤكدا أن الدولة استثمرت الكثير من العملة الصعبة في شراء الأجهزة الطبية، لكنها بالمقابل أغفلت مسألة المتابعة والصيانة، داعيا إلى الالتفات لهذا الأمر، لا سيّما أن كل العمليات الجراحية في جراحة المخ والأعصاب تجرى بالجزائر. وخاصة أن بلدنا يعد اليوم مركزا لتكوين الأطباء الأفارقة في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وباعتراف عالمي.
وفي هذا الصدد، تضم الجزائر، 300 طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب بالجزائر، موزعين بطريقة "غيرعادلة" حسب تصريح بوبلاطة.
ومن جهة أخرى، تتولى بعض مراكز التكوين عبر الوطن، مهمة تخريج دفعات من شهادة تقني سام في إصلاح العتاد شبه الطبي لخمسة مستويات، ولكن العملية مرتبطة بسوق العمل فيما يخص هذه المهنة، فحسب تصريح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التكوين المهني والتمهين، سفيان تيسيرة في تصريح لـ"الشروق"، يوجد فرع متخصص في تكوين الباحثين عن شهادة تقني سام في صيانة العتاد شبه الطّبي بولاية المدية، والذي يشمل إصلاح أجهزة شبه طبيّة على غرار الأجهزة المستعملة في عيادات طب العيون والأسنان وغيرهما، وحسب تعبيره "كلّما زاد الطلب على هذا التخصّص، رفعنا من قدرات الاستيعاب بمراكز التكوين المهني" حسب تعبيره.
وبينما تخرج الجامعات سنويا عشرات الآلاف من مهندسي الصيانة، وغالبيتهم محالون إجباريا على البطالة لعدم وجود فرص عمل، لم تجد المستشفيات والعيادات الطبية من يصلح لها عتادها الطبي.
عطل بسيط في جهاز الأشعة يكلف مليار سنتيم
وبينما تخرج الجامعات سنويا عشرات الآلاف من مهندسي الصيانة، وغالبيتهم محالون إجباريا على البطالة لعدم وجود فرص عمل، لم تجد المستشفيات والعيادات الطبية من يصلح لها عتادها الطبي، وبقى لسنوات طويلة مهملا. والغريب أنه إذا تعطل مثلا "سكانير" في مستشفى عمومي، يلزم لإصلاحه سنوات وسنوات، في وقت تصلح العيادات الخاصة أجهزتها في وقت قصير، وهو دليل على أن الإشكال ليس في غياب المختصين في الصيانة وإنما في المسيرين.
وفي هذا الصدد، تحدثت "الشروق" مع طبيب من مستشفى بن عكنون طلب عدم ذكر اسمه، فأكد لنا أن جهاز "سكانير" و" الإيكوغرافي" معطل منذ أكثر من شهر، والإشكال حسبه، هو في الشركات التي تظفر بمناقصة اقتناء الأجهزة الطبية للمستشفيات، سواء كانت أجنبية أم جزائرية، لأن الدولة تقوم بواجبها وهي توفر دوريا أحدث الأجهزة الطبية في المستشفيات. وحسبه "بعض الشركات الأجنبية لها ممثلون في الجزائر محترفون في تعاملهم، تحضر الأجهزة وتوفر المختصين في الصيانة امتثالا لمدة الضمان، أما شركات أخرى فتختار ممثلين عنها، لا يفقهون في المجال شيئا، فيستوردون أجهزة متفاوتة في الجودة، وإذا تعطّلت يطلبون مبلغا كبيرا للصيانة".
إذن الإشكال في الصيانة، أنه تتولاه الشركة المستورِدة فقط، وهو ما يجعل أمر الاستعانة بالشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين، أكثر من ضرورة، وذلك عن طريق الاحتكاك مع الأجانب أو تنظيم دورات تكوينية بدول أخرى.
وكما أنّ أعباء الصيانة مكلفة جدا، فجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي IRM، يكلف 20 مليار سنتيم، وقد تصل تكلفة تغيير إحدى قطع غيارها إلى مليار سنتيم، "ولا ندري إن كانت هذه المبالغ صحيحة أم مضخمة؟".